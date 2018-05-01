В Эстонии стартуют крупномасштабные учения «Еж»

«Военные учения «Еж-2018» - это в первую очередь учения по территориальной обороне, главную роль в которых играет Кайтселийт. В то же время нам нельзя забывать о совместном сотрудничестве государства и его жителей по обеспечению безопасности. В этом у каждого есть своя роль. В сегодняшнем мире к сфере безопасности вдобавок к организациям, обеспечивающим оборону государства, относятся также органы внутренней безопасности, частный и государственный сектор», - сказал командующий Cилами обороны генерал Рихо Террас, по словам которого успех учений «Еж-2018» зависит от вклада каждого участника.

«Также я очень благодарен всем землевладельцам и предпринимателям, поддерживающим проведение учений. Без них проведение таких учений в масштабах Эстонии было бы невозможно», - добавил Террас.

Главной задачей учений является отработка территориальной обороны как в конвенциональных условиях ведения военных действий, так и в условиях гибридной войны. В этом году учения охватывают всю территорию Эстонии и в конечном этапе сосредоточатся на Юго-Восточной части Эстонии и северной части Латвии.

«Учения «Еж-2018» должны дать очень четкий сигнал всему нашему обществу, союзникам и недругам, что мы способны на всеобщую защиту нашего государства и всех наших людей в любых условиях», - сказал командующий Кайтселийтом генерал-майор Меелис Кийли, по словам которого на учения ожидаются все члены Кайтселийта, чтобы вместе с военными, полицейскими и союзниками показать, что «на счету каждая иголка».