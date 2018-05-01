Заработать и отдохнуть: в Таллинне начинается регистрация в Дружину школьников

Договоры о работе отрядов заключены примерно с 30 предпринимателями, а также Гослесцентром и всеми районными управами Таллинна. Так, владеющая бензозаправками фирма Circle K Eesti AS готова нанять более 100 дружинников. Их ждут также сети супермаркетов, торфяные предприятия, туристические фирмы, крупные хутора и т.д.

Дружинники имеют возможность получить познания и в области государственной обороны, испытать себя в лесных лагерях.

Со списком отрядов и деталями можно ознакомиться на сайте дружины.

Следует напомнить, что регистрация ведется по принципу: "кто смел, тот и съел", т.е., кто раньше зарегистрируется. Поэтому стоит заранее выбрать подходящий отряд и запасные варианты. Нужно быть готовым и к заполнению мотивационного вопросника.