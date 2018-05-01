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Практически сразу они перешли к агрессивным действиям - начали бить витрины и поджигать машины. Погромщики устроили пожар в McDonalds и в автосалоне Renault. Полиция ответила применением слезоточивого газа. После этого начались столкновения радикалов с полицейскими, передает "Интерфакс".

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Информации о пострадавших и задержанных пока не поступало. На момент написания материала активные столкновения продолжались. В соцсетях очевидцы публикуют кадры, на которых погромщики разбирают брусчатку и строят баррикады.

Les ultras font le chemin inverse de la manif, repartent vers Bastille, avec toujours derrière eux les CRS qui les repoussent. #1ermai2018 pic.twitter.com/6D8nilYnTY — Cécile Bouanchaud (@CBouanchaud) 1 мая 2018 г.

О возможных беспорядках в ходе традиционной первомайской демонстрации власти предупреждали ранее. В сообщении полиции говорилось, что активисты экстремистских группировок могут попытаться применить насилие в отношении представителей власти или атаковать объекты, которые они считают символами капитализма.

ФОТО: Christian Hartmann / Reuters

Предупреждение также было размещено и на странице крайне левого движения "Черные блоки" в Facebook. Они обещали превратить 1 мая в адский денек для президента Эмманюэля Макрона и "его мира".

ФОТО: Alain Jocard / AFP