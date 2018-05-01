В Париже во время первомайской демонстрации произошли беспорядки. Как пишет газета Le Fidaro, к колонне демонстрантов - участников профсоюзов в районе моста Аустерлица подошла группа из примерно 1,2 тыс. человек в черной одежде, лица которых скрывали балаклавы и капюшоны. Они несли баннеры с антиправительственными лозунгами, советские флаги и выкрикивали антифашистские лозунги.
Практически сразу они перешли к агрессивным действиям - начали бить витрины и поджигать машины. Погромщики устроили пожар в McDonalds и в автосалоне Renault. Полиция ответила применением слезоточивого газа. После этого начались столкновения радикалов с полицейскими, передает "Интерфакс".
Информации о пострадавших и задержанных пока не поступало. На момент написания материала активные столкновения продолжались. В соцсетях очевидцы публикуют кадры, на которых погромщики разбирают брусчатку и строят баррикады.
Les ultras font le chemin inverse de la manif, repartent vers Bastille, avec toujours derrière eux les CRS qui les repoussent. #1ermai2018 pic.twitter.com/6D8nilYnTY— Cécile Bouanchaud (@CBouanchaud) 1 мая 2018 г.
О возможных беспорядках в ходе традиционной первомайской демонстрации власти предупреждали ранее. В сообщении полиции говорилось, что активисты экстремистских группировок могут попытаться применить насилие в отношении представителей власти или атаковать объекты, которые они считают символами капитализма.
Предупреждение также было размещено и на странице крайне левого движения "Черные блоки" в Facebook. Они обещали превратить 1 мая в адский денек для президента Эмманюэля Макрона и "его мира".
À l'avant du pont d'Austerlitz, certains black bloc ont fait leur provision en munition de pavés dans un ptit tote bag. #1ermai2018 pic.twitter.com/RbBFs6T9wC— Cécile Bouanchaud (@CBouanchaud) 1 мая 2018 г.