вторник, 1 мая 2018 г.
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Массовые беспорядки в Париже: полиция применила газ и водометы Смотрите фото и видео!

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ФОТО: Christian Hartmann / Reuters

В Париже во время первомайской демонстрации произошли беспорядки. Как пишет газета Le Fidaro, к колонне демонстрантов - участников профсоюзов в районе моста Аустерлица подошла группа из примерно 1,2 тыс. человек в черной одежде, лица которых скрывали балаклавы и капюшоны. Они несли баннеры с антиправительственными лозунгами, советские флаги и выкрикивали антифашистские лозунги.

ФОТО: THOMAS SAMSON / AFP

Практически сразу они перешли к агрессивным действиям - начали бить витрины и поджигать машины. Погромщики устроили пожар в McDonalds и в автосалоне Renault. Полиция ответила применением слезоточивого газа. После этого начались столкновения радикалов с полицейскими, передает "Интерфакс".

ФОТО: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Информации о пострадавших и задержанных пока не поступало. На момент написания материала активные столкновения продолжались. В соцсетях очевидцы публикуют кадры, на которых погромщики разбирают брусчатку и строят баррикады.

О возможных беспорядках в ходе традиционной первомайской демонстрации власти предупреждали ранее. В сообщении полиции говорилось, что активисты экстремистских группировок могут попытаться применить насилие в отношении представителей власти или атаковать объекты, которые они считают символами капитализма.

ФОТО: Christian Hartmann / Reuters

Предупреждение также было размещено и на странице крайне левого движения "Черные блоки" в Facebook. Они обещали превратить 1 мая в адский денек для президента Эмманюэля Макрона и "его мира".

ФОТО: Alain Jocard / AFP

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