Фото: в Петербурге задержали активистку с "разлагающимся" портретом Путина

ФОТО: Dmitri Lovetsky / AP

"ОВД-Инфо" приводит имена задержанных: Максим Разметов, Всеволод Нелаев, Владимир Шипицын, Вадим Чарушев, Асан Мунжи, Наталья Вознесенская, Мария Кожеватова, Татьяна Чичкарева, Ирина Сайконен, Татьяна Бабурина.

Всеволод Нелаев рассказал "Фонтанке", что участники шествия принесли флаги Великобритании, Израиля и Евросоюза, но "организаторы оппозиционного шествия сказали, что с ними нельзя участвовать в акции, и позвали полицию". По словам задержанного активиста, их задержали на Лиговском проспекте до начала первомайского шествия.

В группе "Демократический Петербург" в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что "соорганизатор первомайского "Градозащитного марша" в Петербурге Красимир Врански сдал полиции 10 человек за отказ свернуть флаги иностранных государств" - Украины, Великобритании, США, Финляндии, Израиля, Грузии и Евросоюза.

Одна из задержанных, Наталия Вознесенская, рассказала изданию "Бумага", что оргкомитет "Градозащитного марша" накануне разрешил проносить все флаги, кроме радужных.