Жителей Эстонии призывают помочь онкологическим больным, воспитывающим детей

Проходящая уже в четвертый раз акция по сбору пожертвований, которая охватит всю Эстонию, будет проведена под эгидой субботника «Teeme ära!». Цель мероприятия – в течение одной недели, с 1 по 6 мая собрать столько пожертвований, чтобы все больные, воспитывающие детей, смогли в 2018 году пройти необходимое им лечение.

В субботу 5 мая десятки добровольцев фонда направятся в торговые центры по всей Эстонии, чтобы собирать спонтанные пожертвования жителей Эстонии в наличной или безналичной форме. Добровольцев фонда можно будет найти в крупных торговых центрах, а также магазинах сети Selver в Таллинне, Тарту, Нарве, Пайде, Раквере, Вильянди, Выру, Кейла, Куусалу и Саку и др.

По традиции в акции также примут участие политики. В этом году свой вклад внесут, например, депутаты Юри Яансон, Керсти Сарапуу, Хелмен Кютт и Мартин Репинский.

«В фонд лечения рака за помощью все чаще обращаются молодые люди, у которых не только нет долгой жизни впереди, но которым нужно еще и растить детей. За последний год мы поддержали более десятка молодых матерей и отцов, у которых есть несовершеннолетние, а у некоторых из них – совсем маленькие дети, – рассказал руководитель фонда «Подаренная жизнь» Тойво Тянавсуу. – С помощью акции мы хотим обеспечить этим семьям возможность быть вместе. Ни один ребенок не должен расти без отца или матери».

Также в рамках толоки можно пожертвовать средства в ящик для сбора или добавить сумму к своему счету за покупку во всех пунктах обслуживания Circle K по всей Эстонии.​

Как поддержать больных раком родителей в рамках акции?

1) В течение недели можно сделать посильное пожертвование с помощью интернет-банка, банковских ссылок, телефонного звонка или мобильного платежа. Подробнее смотрите здесь.

2) В субботу 5 мая можно найти в крупном торговом центре добровольцев Фонда лечения рака и сделать пожертвование наличными (в некоторых местах можно также сделать пожертвование с помощью банковской карты). Список мест сбора пожертвований со 2 мая будет доступен на сайте фонда.