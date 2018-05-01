Жителей Эстонии призывают помочь онкологическим больным, воспитывающим детей

На этой неделе фонд лечения рака «Подаренная жизнь» проводит благотворительную акцию «Подарим жизнь!», в рамках которой в этом году будут собираться пожертвования на лечение тех онкологических больных, которые воспитывают несовершеннолетних детей.
Проходящая уже в четвертый раз акция по сбору пожертвований, которая охватит всю Эстонию, будет проведена под эгидой субботника «Teeme ära!». Цель мероприятия – в течение одной недели, с 1 по 6 мая собрать столько пожертвований, чтобы все больные, воспитывающие детей, смогли в 2018 году пройти необходимое им лечение.
В субботу 5 мая десятки добровольцев фонда направятся в торговые центры по всей Эстонии, чтобы собирать спонтанные пожертвования жителей Эстонии в наличной или безналичной форме. Добровольцев фонда можно будет найти в крупных торговых центрах, а также магазинах сети Selver в Таллинне, Тарту, Нарве, Пайде, Раквере, Вильянди, Выру, Кейла, Куусалу и Саку и др.
По традиции в акции также примут участие политики. В этом году свой вклад внесут, например, депутаты Юри Яансон, Керсти Сарапуу, Хелмен Кютт и Мартин Репинский.
«В фонд лечения рака за помощью все чаще обращаются молодые люди, у которых не только нет долгой жизни впереди, но которым нужно еще и растить детей. За последний год мы поддержали более десятка молодых матерей и отцов, у которых есть несовершеннолетние, а у некоторых из них – совсем маленькие дети, – рассказал руководитель фонда «Подаренная жизнь» Тойво Тянавсуу. – С помощью акции мы хотим обеспечить этим семьям возможность быть вместе. Ни один ребенок не должен расти без отца или матери».
Также в рамках толоки можно пожертвовать средства в ящик для сбора или добавить сумму к своему счету за покупку во всех пунктах обслуживания Circle K по всей Эстонии.
Как поддержать больных раком родителей в рамках акции?
1) В течение недели можно сделать посильное пожертвование с помощью интернет-банка, банковских ссылок, телефонного звонка или мобильного платежа. Подробнее смотрите здесь.
2) В субботу 5 мая можно найти в крупном торговом центре добровольцев Фонда лечения рака и сделать пожертвование наличными (в некоторых местах можно также сделать пожертвование с помощью банковской карты). Список мест сбора пожертвований со 2 мая будет доступен на сайте фонда.
Целевое учреждение Фонд лечения рака имени Хилле Тянавсуу «Kingitud elu» («Подаренная жизнь») был учрежден 5 февраля 2014 года Хилле и Тойво Тянавсуу и Янеком Мягги. Фонд оплачивает пациентам счета за лечение по мере поступления пожертвований, если Больничная касса Эстонии не компенсирует применение соответствующих препаратов. Целевое учреждение получает деньги из пожертвований. В состав совета фонда, который принимает решения о выделении средств на оказание помощи конкретным пациентам, входят онкологи доктор Пеэтер Падрик, доктор Хеле Эвераус, доктор Кристийна Оямаа, доктор Кадри Путник, специализирующийся на гематологии доцент Тартуского университета доктор Эдвард Лаане, предприниматель и почетный консул Бельгии в Эстонии Эрик Сакков, актриса и психолог Рита Рятсепп и менеджер по связям с общественностью Янек Мягги.