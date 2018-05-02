Калькулятор дорожного страхования обновился: узнайте, где самые выгодные цены

В настоящее время этот калькулятор используется 1000-1200 раз в течение одного рабочего дня.

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, калькулятор показывает самые выгодные страховые взносы ряда страховых обществ. «Калькулятор привлекает своей простотой – достаточно ввести номер регистрационного знака транспортного средства, и на экране появятся самые низкие тарифы разных страховых обществ. Калькулятор обычно выдает точный страховой взнос, который будет указан и в договоре на сайте выбранного потребителем страхового общества», - сказал Лаури Потсепп.

«Расценки дорожного страхования одного и того же автомобиля в калькуляторе могут быть весьма разными, поскольку каждое страховое общество использует свою особую методику расчетов. Все страховщики стараются как можно точнее определить свои страховые риски, что отражается на размере страхового взноса», - добавил Лаури Потсепп, приведя в качестве примера диапазон расценок страхования его собственного автомобиля: от 105 до 226 евро в год.

Запрос для сравнения тарифов дорожного страхования можно сделать на сайте Эстонского фонда дорожного страхования: www.lkf.ee/kalkulaator. Требуется лишь ввести номер регистрационного знака транспортного средства.

Более подробный запрос придется сделать, только если транспортное средство не занесено в Регистр дорожного движения или оно используется интенсивнее обычного, с повышенным риском, или делающее запрос лицо не является владельцем или ответственным пользователем этого транспортного средства.

Калькулятор показывает расценки восьми поставщиков услуг дорожного страхования: BTA, ERGO, Gjensidige, If, Inges, PZU, Salva и Seesam. Расценки дорожного страхования Compensa и Swedbank при помощи калькулятора проверить нельзя.

На сайте Эстонского фонда дорожного страхования также можно проверить срок действия дорожного страхования и ущерб транспортного средства, а также получить обзорное представление о географическом распределении дорожно-транспортных происшествий по Эстонии.

Эстонский фонд дорожного страхования является гарантийным фондом дорожного страхования, бюро Зеленой карты в Эстонии, администратором Регистра дорожного страхования и принудительным страховщиком транспортных средств без договора о дорожном страховании.