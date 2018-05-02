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Школьники, внимание: сегодня начинается регистрация в трудовые дружины

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ФОТО: Andres Ehrenpreis

В среду, 2 мая, в 15 часов на сайте www.malev.ee начнется регистрация в отряды летней Дружины школьников.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, отметив, что для трудолюбивых и активных учащихся Таллинна в возрасте от 13 до 19 лет откроется выбор из более чем 50 отрядов по всей Эстонии. Всего будет предложено около 1000 мест в дружине.

Договоры о работе отрядов заключены примерно с 30 предпринимателями, а также Гослесцентром и всеми районными управами Таллинна. Так, владеющая топливными заправками фирма Circle K Eesti AS готова нанять более 100 дружинников.

Их ждут также сети супермаркетов, торфяные предприятия, туристические фирмы, крупные хутора и т.д.

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