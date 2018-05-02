Школьники, внимание: сегодня начинается регистрация в трудовые дружины

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, отметив, что для трудолюбивых и активных учащихся Таллинна в возрасте от 13 до 19 лет откроется выбор из более чем 50 отрядов по всей Эстонии. Всего будет предложено около 1000 мест в дружине.