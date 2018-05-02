Эксперт: военные расходы России снижаются

DW: Согласно докладу SIPRI, в 2017 году в мире вновь слегка выросли расходы на вооружение. В общей сложности страны выделили на эти цели 1739 млрд долларов - это на 1,1 процента больше, чем в 2016 году. Много это или мало?

Питер Веземан: Если учесть статистическую погрешность и тот факт, что данные никогда не бывают стопроцентно достоверными, то рост можно назвать минимальным. В то же время нужно понимать, что мировые расходы на вооружение вышли на высокий уровень. На региональном же уровне наблюдаются весьма существенные различия.

- К примеру, в Китае военные расходы выросли на 5,6 процента и в данный момент составляют 228 млрд долларов...

- Да. Рост военных расходов там остается неизменным на протяжении последних 20 лет: это сопряжено с ростом ВВП. Поэтому об особо резком увеличении трат на военные нужды говорить не приходится. В то же время Китай занимает второе место в мире по расходам на вооружение. По этому показателю КНР сильно уступает лидеру рейтинга, США, однако с большим отрывом опережает следующие за Китаем страны.

- Какое значение это имеет в контексте политических амбиций страны?

- Китай - огромная страна с крупной экономикой, которая хочет быть не только региональной, но и мировой державой. Большие амбиции Пекина находят отражение в том числе и в военных расходах.

- Вы упомянули США, которые также продолжают наращивать военные расходы. Согласно рейтингу, в данный момент американцы выделяют на оборонные нужды больше средств, чем семь следующих за США по списку стран, вместе взятые. Что это означает?

- Президент США Дональд Трамп уже добился увеличения военного бюджета - несмотря на значительное сопротивление со стороны многих влиятельных американцев, которые требуют сокращения соответствующих расходов. В ближайшие несколько лет следует ожидать роста трат Вашингтона на военные нужды.

- Особенно высокий уровень расходов на вооружение зафиксирован на Ближнем Востоке. В этом регионе расположены семь из десяти стран с самой высокой долей оборонных расходов относительно ВВП - в их число входят Оман, Саудовская Аравия, Кувейт, Иордания, Израиль и Ливан. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар готовы тратить значительную долю своего ВВП на военные нужды. В Саудовской Аравии этот показатель составляет около десяти процентов. Это является недвусмысленным свидетельством того, какой эти страны видят свою роль в регионе. В случае Саудовской Аравии эта цифра также говорит о том, насколько пристально саудовцы следят за своим главным конкурентом - Ираном. Кроме того, война в Сирии и Йемене показывает, что эти страны готовы не только увеличить военные расходы, но и применить оружие для достижения своих целей.

В свою очередь Иран выделяет на вооружения сравнительно небольшие суммы. Впрочем, ситуация может кардинально измениться. На самом деле Тегеран хотел бы увеличить свои военные расходы, но пока это сделать не позволяет экономическая ситуация в стране.

- В Центральной Европе военные расходы увеличились на 12 процентов, в Западной Европе - на 1,7 процента. Связано ли это с тем, что центральноевропейские страны чувствуют угрозу со стороны России?

- Таким образом европейские страны реагируют на, по их мнению, опасную тенденцию - прежде всего на развитие ситуации в Украине. За последнее десятилетие Россия действительно существенно увеличила расходы на вооружение. По этой причине европейские страны - к примеру, Польша - считают себя вынужденными повысить соответствующие траты и со своей стороны. Североатлантический альянс (НАТО) также усилил военное присутствие в регионе.