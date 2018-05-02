Фото: продается стильная квартира в доме офицеров КГБ в центре Таллинна

Итак, квартира площадью 60 м2 находится на улице Луйзе, в том самом большом доме, с магазином "Юный техник" на первом этаже. Дом построен уже в послесталинское время, в 1955 году, но сохранил и высокие - трехметровые - потолки, и пакет елочкой, и лепные молдинги, и потолочные розетки.

ФОТО: city24.ee

По желанию покупателя в квартире может остаться мебель, да и некоторые предметы декора.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

В этой стильной квартире сохранены элементы интерьера середины 50-х, но много и эклектики, которая, впрочем, не выходит за рамки хорошего вкуса, а, наоборот, заставляет разгадывать дизайнерские загадки: почему, например, в ванной висит гламурная люстра?

ФОТО: city24.ee.