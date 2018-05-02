среда, 2 мая 2018 г.
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  • Фото: продается стильная квартира в доме офицеров КГБ в центре Таллинна

Фото: продается стильная квартира в доме офицеров КГБ в центре Таллинна

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ФОТО: city24.ee

Правда, как говорит хозяйка квартиры, данные про КГБ могут оказаться легендой. Желающих уточнить этот факт ждут в архивах, ну а мы расскажем о квартире, интерьер которой уносит нас в гораздо более давнее прошлое, чем 1955 год...

Итак, квартира площадью 60 м2 находится на улице Луйзе, в том самом большом доме, с магазином "Юный техник" на первом этаже. Дом построен уже в послесталинское время, в 1955 году, но сохранил и высокие - трехметровые - потолки, и пакет елочкой, и лепные молдинги, и потолочные розетки. 

ФОТО: city24.ee

По желанию покупателя в квартире может остаться мебель, да и некоторые предметы декора. 

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

В этой стильной квартире сохранены элементы интерьера середины 50-х, но много и эклектики, которая, впрочем, не выходит за рамки хорошего вкуса, а, наоборот, заставляет разгадывать дизайнерские загадки: почему, например, в ванной висит гламурная люстра?

ФОТО: city24.ee.

Остальные фотографии этой необычной квартиры находятся ЗДЕСЬ.

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