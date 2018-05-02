Рекорд по-столичному

В главной паре Востока счет в матче (3:4) был открыт только на последней минуте первого периода, с передачи Александра Овечкина отличился пакмувер "Столичных" Джон Карлссон. После перерыва "Пингвины" отыгрались и вышли вперед - во второй шайбе принял участие восстановившийся от травмы Евгений Малкин, "Кэпс" сумели отыграться, но незадолго до второго перерыва Сидни Кросби восстановил преимущество хозяев площадки.

Если счет в матче открыл американский швед Карлссоон, то игру для "Вашингтона" спас американский финн Мэтт Нисканен. А решающее слово осталось за Великим - Овечкин за 67 секунд до конца встречи провел победную шайбы, забросив, с передачи Дмитрия Орлова, седьмой победный гол в плей-офф в карьере и переписал очередной клубный рекорд "Кэпиталз" на свое имя.

«Я попал в штангу и хорошо еще, что не задрал руки вверх. Мне повезло, что сумел завершить эту атаку. Разумеется, это был важнейший, огромный гол для нашей команды. Мы очень хотели сегодня выиграть и добились этого. Как – не важно. Кто забил – тоже неважно. Мы приносим себя в жертву, играем изо всех сил и должны продолжать в том же духе и дальше», – сказал Овечкин.