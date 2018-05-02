Палата общин британского парламента приняла "поправку Магнитского"

Палата общин парламента Великобритании во вторник приняла поправку к законопроекту о санкциях, которая аналогична акту Магнитского и направлена против нарушителей прав человека, сообщают британские СМИ.
Данная поправка, в частности, подразумевает раскрытие до 2020 года информации о тех лицах, кто держит активы под юрисдикцией заморских территорий Великобритании, таких как Британские Виргинские или Каймановы острова.
СМИ отмечают, что законопроект вместе с поправкой теперь должны рассмотреть в палате лордов.
В свою очередь глава МИД Великобритании Борис Джонсон приветствовал последние действия британского парламента.
"Сегодня важный момент в парламенте, поскольку поправка Магнитского, направленная против серьезных нарушителей прав человека, добавлена к закону о санкциях. Это позволит Соединенному Королевству действовать против тех, кто несет ответственность за серьезные правонарушения по всему миру", - написал Б.Джонсон в "Твиттере".
В 2016 году конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.
Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Литва.
В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе так называемого "акта Магнитского", предусматривающего пакет антироссийских санкций, лежат политические игры.
"Это все очень неконструктивные политические игры вокруг вещей, которые на самом деле в основе своей не являются такими, с которыми нужно работать подобным образом, которые нужно так раздувать", - сказал В.Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя присоединение Канады к акту.