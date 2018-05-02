Одних тащат, других топят

"Бавария" могла и обыграть "Реал", моменты и голы у немцев были, Йозуа Киммих на третьем полном обороте секундной стрелки открыл счет в матче, но через восемь минут Бензема сравнял счет. "Баварию" это не сильно огорчило - все равно немцам надo было в Мадриде забивать не менее двух мячей, поэтому Левандовски и компания лезли настрыно вперед и имели под занавес тайма все шансы на пенальти, который турецкий судья Чакар, после того как мяч попал в руку Марсело, не увидел.

Игрок "Баварии" Артуро Видаль, назвал ситуацию с судейством, которое и в первом матче полуфинала было далеко от идеального, дерьмом....

По поводу судейства вопросы возникали и у самих испанцев: бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес раскритиковал судейство своего коллеги Джюнейта Чакира. Как считает Гонсалес, судья должен был назначить два пенальти в ворота «Реала». Первый – за игру рукой Марсело после подачи Йозуа Киммиха в конце первого тайма. Второй эпизод произошел в штрафной «Реала» на 52-й минуте: Серхио Рамос выбил мяч у Роберта Левандовского. По мнению экс-арбитра, здесь также следовало назначить 11-метровый, поскольку Рамос сначала ударил поляка по ноге.

К 52-й минуте счет был уже 2-1 в пользу "Реала", и максимум что удалось "Баварии" - сравнять счет и запереть испанцев на их половине поля, атакуя в надежде забить третий гол, который вывел бы "Баварию" в финал, но мадридцы выстояли и в третий раз подряд сыграют в финале ЛЧ, повторив рекорд "Милана" и "Ювентуса". Кроме того, это 4-й финал для «Реала» за пять лет. В Кубке чемпионов это делал «Аякс» (1969-1971, 1972-1973). Также «Реал» вышел в 7-й финал Лиги чемпионов/Кубка чемпионов и установил рекорд, обойдя «Милан» и «Ювентус» (по 6 финалов).