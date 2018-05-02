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Мюллер заявил о возможности направить Трампу повестку на допрос

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Роберт Мюллер

ФОТО: Scanpix

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в выборы президента США, пригрозил направить Дональду Трампу повестку, если тот откажется отвечать на вопросы. Об этом в среду, 2 мая, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Позднее эту информацию подтвердил агентству Reuters бывший юрист президентской команды Джон Доуд, сообщает DW.com.

Формально президент не обязан отвечать на вопросы спецпрокурора, заявили Мюллеру юристы Трампа. Мюллер им пояснил, что Трампу может быть направлена повестка и тогда он должен будет предстать перед жюри присяжных в расширенном составе. Этот разговор состоялся в марте.

Позднее стало известно, что Мюллер передал адвокатам Трампа список более чем из 40 вопросов, которые могут поставить действующего главу государства в затруднительное положение.

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