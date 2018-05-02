Мюллер заявил о возможности направить Трампу повестку на допрос

Формально президент не обязан отвечать на вопросы спецпрокурора, заявили Мюллеру юристы Трампа. Мюллер им пояснил, что Трампу может быть направлена повестка и тогда он должен будет предстать перед жюри присяжных в расширенном составе. Этот разговор состоялся в марте.