Кафель треснул: знаменитого российского теннисиста обвиняют в договорных матчах

Подозрения на его счет возникли после публикации отчета независимой антикоррупционной комиссии на прошлой неделе. В нем предполагалось, что игроков, замешанных в договорных матчах, вынуждали завершать карьеры, чтобы скрыть коррупцию.

В этом свете вспомнился матч 2003 года между Кафельниковым, стоявшим тогда в топ-40, и 68-й ракеткой мира Фернандо Висенте, который Кафельников проиграл на фоне подозрительной ставочной активности, а через две недели завершил карьеру.

По информации The Telegraph, ставки на Висенте в размере нескольких тысяч евро делал некий Майкл Коммандер, на вопрос про которого Кафельников ответил: «Он не был моим агентом. Он был моим другом. Он бронировал мне билеты и гостиницы. Я до сих пор иногда с ним общаюсь».

Действовавший тогда Кодекс ATP, впрочем, ни Кафельников, ни Коммандер не нарушили. Во-первых, ставки тогда не разрешалось делать только самому игроку, его тренеру или члену семьи (почти сразу после матча круг лиц, подпадающих под запрет, расширили), а во-вторых, расследованию нужно было доказать, что Кафельников не только знал, но и отдавал инструкции о ставках (этого сделано не было).