Адвокат Родченкова: «Дело Скрипаля – предупреждение для всех осведомителей»

«Конечно, мы очень обеспокоены, так как последние происшествия – только самые свежие примеры преступности в России.

Это долгая история. Пока существует действующий режим, доктор Родченков будет вынужден жить, постоянно оглядываясь.

Но мы действительно считаем, что он хорошо защищен и находится в безопасности», – заявил Уолден InsidetheGames.

«Нет сомнений в том, что в России существовала спонсируемая государством допинговая система. Это было подтверждено. Показания доктора Родченкова свидетельствуют об этом.

Россия знает, что Родченков обладает еще большим количеством информации о спортивных чиновниках по всему миру. Обыски в Международном союзе биатлонистов (IBU) в Австрии – это только первый шаг.