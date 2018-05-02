Адвокат Родченкова: «Дело Скрипаля – предупреждение для всех осведомителей»

Джим Уолден, адвокат осведомителя Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, заявил о том, что попытка отравления экс-полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля – это «предупреждение для всех осведомителей».
«Конечно, мы очень обеспокоены, так как последние происшествия – только самые свежие примеры преступности в России.
Это долгая история. Пока существует действующий режим, доктор Родченков будет вынужден жить, постоянно оглядываясь.
Но мы действительно считаем, что он хорошо защищен и находится в безопасности», – заявил Уолден InsidetheGames.
«Нет сомнений в том, что в России существовала спонсируемая государством допинговая система. Это было подтверждено. Показания доктора Родченкова свидетельствуют об этом.
Россия знает, что Родченков обладает еще большим количеством информации о спортивных чиновниках по всему миру. Обыски в Международном союзе биатлонистов (IBU) в Австрии – это только первый шаг.
Международный олимпийский комитет (МОК) отказался отстаивать Родченкова, они не хотят противостоять России. Тем самым МОК показывает, что существует два стандарта: один – для всего мира, другой – для России», – цитирует Уолдена AFP.