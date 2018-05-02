В среду в Таллинн прибыл один из самых больших круизных лайнеров в мире: на борту более 3000 туристов

Лайнер MSC Preziosa прибыл в Таллиннский порт в 9 часов утра и покинет его в 16 часов.

В общей сложности Таллинн круизные суда посетят 341 раз, в течение этого сезона в столицу Эстонии судами прибудет в общей сложности более 565 000 круизных туристов.

Самым длинным из прибывающих в Таллинн судов будет лайнер MSC Preziosa — его длина составляет 333,3 метра, судно берет на борт более 4000 пассажиров и оно посетит Эстонию впервые. Самыми богатыми на количество пассажиров в этом сезоне днями станут 2 июля и 12 июля, когда в Таллинне ошвартуются сразу шесть круизных судов, которые доставят в столицу в общей сложности 11 000 туристов.

В течение всего сезона Таллинн впервые посетят десять круизных судов. Различных судов, которые остановятся в таллиннском порту, будет в общей сложности 74, из них девять лайнеров длиной более 300 метров и пять — длиной до 100 метров.