Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы
2 мая 2018 г., 9:58
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, reisiguru.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Риги в Абу-Даби начиная с 210 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 478 евро
Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 496 евро
Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 556 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сан-Франциско начиная с 316 евро
Туда-обратно из Риги на Бари начиная с 57 евро
Туда-обратно из Риги в Куала-Лумбур начиная с 398 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Кубу начиная с 491 евро