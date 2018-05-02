среда, 2 мая 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
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Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы

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Отпуск. Снимок иллюстративный.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, reisiguru.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Риги в Абу-Даби начиная с 210 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 478 евро

Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 496 евро

Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 556 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сан-Франциско начиная с 316 евро

Туда-обратно из Риги на Бари начиная с 57 евро

Туда-обратно из Риги в Куала-Лумбур начиная с 398 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Кубу начиная с 491 евро

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