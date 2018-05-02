После пожара в бразильской высотке остается неизвестной судьба 34 человек

Поиском пропавших занимаются муниципальные власти и спасательные службы, сообщает Newsru.com со ссылкой на Globo . При этом журналисты телеканала подчеркивают, что отсутствие сведений не означает, что пропавшие жильцы находятся под обломками обрушившейся высотки. Несколько часов назад в мэрии Сан-Паулу объявляли о том, что неизвестно, где находятся 45 человек, однако позднее 11 из них уже сообщили властям о своем местонахождении.

Также в мэрии сообщили, что в результате пожара без крова остались 118 семей. Часть из них в ночь на 2 мая отказались переселиться в предоставленное властями временное жилье и находились в непосредственной близости от сгоревшего здания, ожидая другого решения вопроса с жильем и рассчитывая на получение социальной помощи и льгот при аренде. Всех их мэрия обеспечила питанием и теплыми вещами.

Установление точного числа жильцов здания было сложной задачей, так как официально высотка уже много лет заброшена, а те, кто проживал в ней, поселились там самовольно. Это довольно распространенная практика в южноамериканской стране.

Пожар в 24-этажном здании, расположенном в центре Сан-Паулу, начался во вторник в 01:30 по местному времени (07:30 по Таллинну). Примерно через полтора часа охваченная огнем высотка обрушилась. Погиб один человек: его падение с большой высоты зафиксировали камерами.

Сообщалось, что, предположительно, пожар начался из-за ссоры супружеской пары. Во время ругани жена толкнула мужа, который в этот момент подливал горючее вещество в огонь, и их одежда загорелась. Супруги скинули одежду, но уже не смогли потушить возгорание и поспешили покинуть здание вместе с сыном.