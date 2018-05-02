Фото: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и легковая машина

Ехавшая на машине Chrysler по дороге Имавере-Вильянди 47-летняя женщина, видимо, не заметила, что по главной дороге, то есть по шоссе Таллинн-Тарту, со стороны столицы приближается грузовик. В момент, когда легковой автомобиль выехал на перекресток, грузовик, за рулем которого был 52-летний мужчина, уже был слишком близко. Хотя водитель грузовика смог моментально ударить по тормозам и уменьшить удар, избежать столкновения не удалось.