Фото: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и легковая машина

Вчера, 1 мая, около 20.40 в Ярвамаа, вблизи Имавере на перекрестке Пайя столкнулись грузовик и легковой автомобиль, передает Postimees.
Ехавшая на машине Chrysler по дороге Имавере-Вильянди 47-летняя женщина, видимо, не заметила, что по главной дороге, то есть по шоссе Таллинн-Тарту, со стороны столицы приближается грузовик. В момент, когда легковой автомобиль выехал на перекресток, грузовик, за рулем которого был 52-летний мужчина, уже был слишком близко. Хотя водитель грузовика смог моментально ударить по тормозам и уменьшить удар, избежать столкновения не удалось.
Но быстрая реакция водителя грузовика уберегла от трагических последствий, поскольку в легковом автомобиле было три человека и они отделались лишь испугом. Медики осмотрели их и оказали первую помощь на месте, госпитализация не понадобилась.
На место событий были отправлены спасатели Пыльтсамаа, несколько машин скорой помощи и полицейские.
На перекрестке, где произошло ДТП, по шоссе Таллинн-Тарту можно ехать со скоростью 70 км/ч.