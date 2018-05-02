В Кохтла-Ярве снова отпразднуют День химика

Организуемые Viru Keemia Grupp, Eastman и Novotrade Invest торжества по случаю Дня химика пройдут 26 мая в Кохтла-Ярвеском городском парке; вход бесплатный.

Руководитель VKG по связям с общественностью Ирина Боенко сказала, что хотя времена в сланцевой промышленности пока далеко не такие хорошие, как четыре года назад, когда в последний раз День химика отметили в Кохтла-Ярве масштабным народным гуляньем, но и не глубокий кризис, когда подобные торжества были бы неуместны.

«Мы знаем, что жители Кохтла-Ярве ждут этого праздника. Составляя бюджет предприятия на текущий год и проведя переговоры с другими химпредприятиями города, мы решили, что в этом году устроим праздник», — сказала Боенко.

В рамках Дня химика нынче также пройдет благотворительный забег Eastman, который входящее в американский концерн кохтла-ярвеское предприятие проводило в городском парке и в прошлые годы. По словам руководителя кохтла-ярвеского предприятия Eastman Specialties Ханнеса Рейнула, за каждого стартующего фирма пожертвует пять евро на приобретение вспомогательных средств для семей, где есть дети с проблемами здоровья. В программе забега дистанции протяженностью от 250 метров до 4,4 километра.

В основной программе праздника в честь Дня химика, который продлится семь часов, в этом году, помимо местных артистов самодеятельности, значатся Уку Сувисте и ансамбль Bliss, а также четверть века являющийся флагманом эстонской популярной музыки ансамбль 2 Quick Start во главе с Пеару Паулусом, который выступал на празднике химиков и в прошлые годы.

Вдобавок к забегу запланированы традиционные спортивные мероприятия: футбольный турнир, перетягивание каната и соревнование силачей. Откроют детскую зону, где можно будет принять участие в научных программах и посмотреть театральные спектакли, поучаствовать в мастерских рукоделия, также ребятню ждут батуты и другие аттракционы.