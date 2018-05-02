Фото: в Тарту с четвертого этажа детской больницы упала молодая женщина

Полиция сказала, что около 10 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что в одной больнице Тарту, по предварительным данным, из окна четвертого этажа упала или выпрыгнула молодая девушка, которая сильно пострадала. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Репортер Tartu Postimees Эйли Арула сообщила, что женщина упала на машину и у припаркованного под балконами автомобиля на правой стороне капота сильная вмятина. На одном балконном ограждении четвертого этажа привязана одежда.

Руководитель Детской клиники Тартуского университета, профессор Валло Тилльманн сказал, что не может дать комментарий по этому поводу.