Полиция - порядочному отцу семейства: не становись разбойником

13 января этого года 34-летний предприниматель Ивар (имя изменено – Й.В.) проводил этот субботний день у себя дома в Ласнамяэ. Жены дома не было, а потому он присматривал за их двумя детьми. Внезапно раздался звонок в дверь. К удивлению Ивара за ней оказались сотрудники полиции. Они представились и попросили разрешения войти, чтобы поговорить. Смутившийся Ивар согласился, пишет Postimees.
Присев, полицейские объяснили цель своего визита. Внушение было прямым: «Не порти себе жизнь – у тебя нет судимостей, и было бы лучше, если бы их и не появилось. Разбойное нападение на пункт обмена валют не самое лучшее решение».
Естественно, такой разговор оказался полной неожиданностью для Ивара. Он был в смятении. Полицейские продолжали: «Если бы совершишь этот разбой, то с большой долей вероятности мы тебя поймаем. Наказания за такие преступления большие и твоя семья надолго останется без отца».
В какой-то степени такая ситуация напоминает сцену из «Процесса» Франца Кафки, где человека отдают под суд, при том, что сам он не понимает, за что именно. Это действительно напоминает сюжет фантастического фильма, когда человека предостерегают до того, как он совершит преступление.
За два дня до описанного разговора работник пункта обмена валют Tavid в торговом центре Sikupilli, открывая свой магазин в девять часов утра, заметил, что неподалеку от него стоит подозрительный мужчина в капюшоне и с лицом, скрытым под шарфом.
Он тут же сообщил об этом охранникам торгового центра, которые начали присматривать за мужчиной. После того, как он ушел, охранники просмотрели видеозаписи и обнаружили, что это не первый раз, когда подозрительный человек бродил по центру. Он был там три утра подряд.
После чего были просмотрены записи с камер, установленных возле других обменников Tavid, и оказалось, что в те же дни мужчина приходил и в торговый центр Ülemiste. Точно так же топтался рядом с магазином во время его открытия. Правда, часом позже, поскольку тамошний обменный пункт открывается в другое время.
О своих подозрениях охранники сообщили в полицию. Полицейские отреагировали сразу и уже на следующий день решили взять обменники под охрану. Поскольку они не знали, что точно происходит, было решено пока не вмешиваться: вдруг этот мужчина – член какой-то группировки, вдруг он уже участвовал в разбойных нападениях?
На следующее утро мужчина появился вновь, но вновь ничего не сделал. Этому стражи порядка обрадовались, хотя в любом случае они бы не допустили нападения – это слишком опасно. Однако удалось отследить, где подозрительный человек оставляет свою машину.
Она стояла в нескольких сотнях метров от парковки, что только увеличило подозрения. По регистрационному номеру автомобиля узнали, что машина давно находится в аренде, также удалось установить, кто ее арендовал. Этим человеком и был Ивар.
Изучили его биографию. Узнали, что до сих пор он был весьма порядочным человеком: у него есть жена, двое детей, своя фирма и ни одной судимости. В то же время, у фирмы есть долги, и некоторые ежемесячные счета уже несколько месяцев не были оплачены.
Все это утвердило полицейских в уверенности, что Ивар явно планирует разбойное нападение. А то, как он был одет, скорее говорило о том, что он не только планирует, но уже готов это сделать в любую минут, но нет пока последнего импульса, который подтолкнул бы его к реализации задуманного.
Сделать это не позволили полицейские, хотя некоторые преступления позволяют совершить, что не относится к разбойным нападениям. Обычно, если человек идет на разбойное нападение с применением оружия, то не останавливается на полпути – даже если ему приходится кого-то ранить.
Чтобы этого не произошло, в субботу Tavid вновь взяли под охрану. В девять утра в Sikupilli Ивар не появился. Не пришел он в десять утра и в Ülemiste. Но поскольку подозревали, что он может совершить нападение в течение дня, было решено сразу заняться решением этой проблемы. Сотрудники полиции поехали к Ивару, так и произошла описанная в начале этой истории сцена.
Ивар не признался, что у него был план напасть на пункт обмена валют. «Я понимаю, что вызвал страх таким своим поведением», - сказал он. Но почему он так себя вел? Ответить на этот вопрос он не смог.
Полицейские не посчитали нужным требовать у него составления чистосердечного признания, поскольку в этом не было никакой надобности. Ивара предупредили, что за ним следят, но предоставили ему возможность отступить и посоветовали, как можно навести порядок в своей жизни.
«В тяжелые моменты человеку в голову приходят глупые мысли. Это тот момент, когда нужно прийти и рассказать о своих проблемах. Мы не заинтересованы в том, чтобы посадить в тюрьму отца двоих детей», - объяснил стиль поведения полиции руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
«Мы не консультанты по долгам, но дадим совет в пределах своего жизненного опыта: есть консультанты по долгам, есть Касса страхования от безработицы и так далее. Люди закрываются в своем мире, и давление оказывается настолько сильным, что они перестают видеть возможности для выхода из ситуации», - объяснил Тамбре.
Через неделю полицейские узнали, что Ивар уже начал решать свои проблемы: связался с фирмой, которой был должен уже несколько месяцев, и составил план погашения долга. «Мы видим, что он пытается наладить свою жизнь», - сказал Тамбре.
Эта история, по его словам, не первая. Нечто подобное произошло пять лет назад, когда в течение целой недели охраняли один магазин в Старом городе. Тогда выяснили все обстоятельства и также отправились поговорить с человеком, который также ни в чем не признался. Аналогичная история произошла и в декабре прошлого года.
И хотя такой шаг может показаться несколько поспешным, такая практика оказалась весьма успешной – ни один из получивших от полиции предупреждение людей не ступил на преступный путь. С одной стороны, это хорошо отрезвляет человека, а, с другой стороны, он понимает, что в такой ситуации действительно нет смысла совершать разбойное нападение.
Критики могут подумать, не является ли такое ожидание в течение нескольких дней, без поимки какого-нибудь негодяя, разбазариванием ресурсов? По словам Тамбре, конечно, нет: «Предотвращенное разбойное нападение является для нас в десятки раз большей рабочей победой, чем, если нападение произошло и мы поймали преступника. Если кто-то в ходе такого преступление получит тяжелый вред для здоровья, то мы не сможем себе этого простить».
Основанием для такой работы является и судебная практика: в Финляндии был случай, когда планировавших разбойного нападение вооруженных мужчин задержали в метре от дверей магазина. Дело рассмотрел суд и пришел к выводу, что в таком виде попытка разбойного нападения не доказана. Для этого налетчики должны были войти в магазин. Однако дверь магазина стала той красной линией, которую полиция не дала им переступить.
По словам Тамбре, это хороший пример того, как в предотвращении преступления большую роль сыграл хорошо обученный работник магазина, который заметил подозрительного человека и сообщил об этом.
«Tavid в этом смысле – молодцы. Они сделали все, чтобы достаточно хорошо обучить своих работников», - сказал Тамбре. Полиция помогает проводить подобные курсы, и призывает предпринимателей чаще просить у полиции как информацию, так и содействия в проведении обучения.