Полиция - порядочному отцу семейства: не становись разбойником

Все это утвердило полицейских в уверенности, что Ивар явно планирует разбойное нападение. А то, как он был одет, скорее говорило о том, что он не только планирует, но уже готов это сделать в любую минут, но нет пока последнего импульса, который подтолкнул бы его к реализации задуманного.

Сделать это не позволили полицейские, хотя некоторые преступления позволяют совершить, что не относится к разбойным нападениям. Обычно, если человек идет на разбойное нападение с применением оружия, то не останавливается на полпути – даже если ему приходится кого-то ранить.

Чтобы этого не произошло, в субботу Tavid вновь взяли под охрану. В девять утра в Sikupilli Ивар не появился. Не пришел он в десять утра и в Ülemiste. Но поскольку подозревали, что он может совершить нападение в течение дня, было решено сразу заняться решением этой проблемы. Сотрудники полиции поехали к Ивару, так и произошла описанная в начале этой истории сцена.

Ивар не признался, что у него был план напасть на пункт обмена валют. «Я понимаю, что вызвал страх таким своим поведением», - сказал он. Но почему он так себя вел? Ответить на этот вопрос он не смог.

Полицейские не посчитали нужным требовать у него составления чистосердечного признания, поскольку в этом не было никакой надобности. Ивара предупредили, что за ним следят, но предоставили ему возможность отступить и посоветовали, как можно навести порядок в своей жизни.

«В тяжелые моменты человеку в голову приходят глупые мысли. Это тот момент, когда нужно прийти и рассказать о своих проблемах. Мы не заинтересованы в том, чтобы посадить в тюрьму отца двоих детей», - объяснил стиль поведения полиции руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

«Мы не консультанты по долгам, но дадим совет в пределах своего жизненного опыта: есть консультанты по долгам, есть Касса страхования от безработицы и так далее. Люди закрываются в своем мире, и давление оказывается настолько сильным, что они перестают видеть возможности для выхода из ситуации», - объяснил Тамбре.

Через неделю полицейские узнали, что Ивар уже начал решать свои проблемы: связался с фирмой, которой был должен уже несколько месяцев, и составил план погашения долга. «Мы видим, что он пытается наладить свою жизнь», - сказал Тамбре.

Эта история, по его словам, не первая. Нечто подобное произошло пять лет назад, когда в течение целой недели охраняли один магазин в Старом городе. Тогда выяснили все обстоятельства и также отправились поговорить с человеком, который также ни в чем не признался. Аналогичная история произошла и в декабре прошлого года.

И хотя такой шаг может показаться несколько поспешным, такая практика оказалась весьма успешной – ни один из получивших от полиции предупреждение людей не ступил на преступный путь. С одной стороны, это хорошо отрезвляет человека, а, с другой стороны, он понимает, что в такой ситуации действительно нет смысла совершать разбойное нападение.

Критики могут подумать, не является ли такое ожидание в течение нескольких дней, без поимки какого-нибудь негодяя, разбазариванием ресурсов? По словам Тамбре, конечно, нет: «Предотвращенное разбойное нападение является для нас в десятки раз большей рабочей победой, чем, если нападение произошло и мы поймали преступника. Если кто-то в ходе такого преступление получит тяжелый вред для здоровья, то мы не сможем себе этого простить».

Основанием для такой работы является и судебная практика: в Финляндии был случай, когда планировавших разбойного нападение вооруженных мужчин задержали в метре от дверей магазина. Дело рассмотрел суд и пришел к выводу, что в таком виде попытка разбойного нападения не доказана. Для этого налетчики должны были войти в магазин. Однако дверь магазина стала той красной линией, которую полиция не дала им переступить.

По словам Тамбре, это хороший пример того, как в предотвращении преступления большую роль сыграл хорошо обученный работник магазина, который заметил подозрительного человека и сообщил об этом.