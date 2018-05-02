Белоруссия или Россия? Что для сердца, а что для кошелька?

Рико Гросс так и не дождался предложений от СБР о продлении контракта и уехал работать с австрийской командой, которой предстоит серьезное омоложение состава - Симон Эдер, Доминик Ландентингер и остальные спортсмены первой обоймы австрийцев находятся уже в критическом для топовых номеров возрасте. К тому же давление на Гросса не будет в Австрии таким же как оно было в России. Но и в денэгах Гросс потеряет очень прилично. Вместо годового контракта в 200 000 евро, австрийцы готовых предложить вдвое меньшую сумму.

Кто же может занять вакантное место в сборной России? Норвежские СМИ сообщают, что Бьорндалена ждут в России, но сам Уле-Эйнар не исключает возможности поработать тренером, но не сейчас, когда у четы Домрачевой-Бьорндален строится дом под Минском.

Станет ли новое семейное гнездо тем местом куда Уле-Эйнар будет приходить после работы? Олимпийский чемпион Сергей Чепиков заметил, что Уле Эйнар Бьорндален может стать тренером мужской сборной, но в Белоруссии.

«Мне кажется, что у Бьорндалена больше шансов стать тренером белорусской сборной. У них сейчас есть, можно сказать, определенный резерв в результатах. И как раз, на мой взгляд, сборной Беларуси не хватает сильного специалиста. Тем более, что Уле Эйнар уже помогал Дарье Домрачевой на Олимпиаде. Это более объективный вариант.

Думаю, он давно уже стал тренером. Сначала самого себя, потом Дарьи. У него огромный опыт, более 20 зимних сезонов. За это время и на своих ошибках можно очень многому научиться.