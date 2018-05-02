Страховщики: весной учащаются несчастные случаи в саду и на тропах здоровья

По словам менеджера отдела страхования имущества Seesam Дагмар Гильден, работа в саду и занятие споротом являются для людей зачастую той деятельностью, в которой не способны увидеть опасности. В действительности же люди норовят с первыми теплыми лучами солнца хвататься за слишком многое, но любое неосторожное действие может при работе в саду или, наслаждаясь катанием на велосипеде на природе, закончиться болезненно.

Основными видами ущерба, связанного с садовыми работами и оздоровительным спортом, о которых уведомляют страховое общество, являются растяжения мышц, вывихи суставов, раны, переломы и ушибы.

«В саду люди получают травмы чаше всего при резке ветвей деревьев, оступаясь на лестнице и приводя в порядок теплицу. В нашей практике причиной почти половины травм является именно падение. В среднем такой несчастный случай может привести к тому, что человек не сможет ходить на работу от одного до двух месяцев», – пояснила Гильден.

Также опасность представляют большие и тяжелые предметы и камни, которые при наступлении весны начинают перетаскивать из одного угла сада в другой. Здесь одно неправильное движение и невнимательность могут привести исполнителя работы на больничную койку с больничным листом на несколько недель, а также лишить лица без страхования от несчастного случая также большей части дохода.

«Несчастья все-таки случаются, но перед началом работы в саду стоит убедиться, что старая деревянная лестница пригодна для использования, также следует оценить свою физическую форму. Даже сильным людям следовало бы большие каменные глыбы и другие тяжелые предметы перетаскивать с помощником и планировать работу за несколько дней. Работы, требующие использование пилы или иного другого острого инструмента, следовало бы обязательно делать, используя перчатки и защитные очки», – подчеркнула страховщик важность защитного оснащения.

У взрослых зачастую миллион мыслей в голове, которые рассеивают внимание и могут привести к несчастью, поэтому важно также при любой работе привести свои мысли в порядок.

Помимо сада, несчастья норовят случаться также при занятии разными видами спорта, поскольку именно весной спортсмены-любители начинают чаще ездить на велосипеде или роликовых коньках. Многие любят играть на природе в мяч.