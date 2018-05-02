Фото: если к вам подойдут люди с такой бумагой, сразу вызывайте полицию

Эстонская палата людей с ограниченными возможностями (Eesti Puuetega Inimeste Koda) и веб-констебль Яна Фролова предуждают о людях, собирающих пожертвования якобы на благотворительность, но на самом деле речь идет о мошенничестве.
На своей странице в Facebook веб-констебль Яна Фролова сообщает, что под видом сбора пожертвований на благотворительность на парковках торговых центров некие люди просят денег. Всех, к кому обратятся, показав такую бумагу, просят ни в коем случае не платить и соообщить о таких людях на номер 112.
"В Эстонии разрешено просить милостыню и подаяние, но делать это ненавязчивым способом. Если просящий ведет себя агрессивно, навязчиво, требует денег, это является нарушением общественного порядка и об этом следует сообщить в полицию на короткий номер 112, описать внешность этих людей и сообщить направление их движения, - рассказывает Фролова. - Действия, когда денег требуют якобы на благотворительность от имени либо несуществующих организаций, либо от имени существующих организаций, которые не давали полномочий на сбор денег от их имени, являются мошенничеством".
Фролова рекомендует тем, кто хочет помочь и поддержать кого-то, перевести деньги на счет конкретной организации. Данные всегда можно найти в интернете, при необходимости заранее связавшись с представителем организации.