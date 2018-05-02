Фото: если к вам подойдут люди с такой бумагой, сразу вызывайте полицию

На своей странице в Facebook веб-констебль Яна Фролова сообщает, что под видом сбора пожертвований на благотворительность на парковках торговых центров некие люди просят денег. Всех, к кому обратятся, показав такую бумагу, просят ни в коем случае не платить и соообщить о таких людях на номер 112.

"В Эстонии разрешено просить милостыню и подаяние, но делать это ненавязчивым способом. Если просящий ведет себя агрессивно, навязчиво, требует денег, это является нарушением общественного порядка и об этом следует сообщить в полицию на короткий номер 112, описать внешность этих людей и сообщить направление их движения, - рассказывает Фролова. - Действия, когда денег требуют якобы на благотворительность от имени либо несуществующих организаций, либо от имени существующих организаций, которые не давали полномочий на сбор денег от их имени, являются мошенничеством".