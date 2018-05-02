Затеяли ремонт? Вы могли по незнанию нарушить закон

Чиновник по надзору волостной управы Хальяла Тийт Йыги говорит, что, хотя строительное законодательство действует уже почти три года, на практике вновь и вновь выясняется, что люди не в курсе: случается множество промахов.

Строительный проект нужен и для того, чтобы лучше представлять себе фронт работ. ФОТО: Margit Partei

Поэтому во избежание последующих проблем до начала строительства необходимо привести в порядок бумаги: если вы не знаете сами, что точно необходимо, вам помогут строительный специалист и строительное законодательство. Так вы выясните, какие документы надо подать в местное самоуправление и какие разрешения необходимы для начала строительства.

Тийт Йыги признается, что закон здесь нарушается очень часто – по незнанию и по небрежности. “Считается, что для строительства на своем участке не нужно никакое разрешение. В основном нарушения совершаются при перестройке зданий. Считается, что на своем участке можно перестроить здание без строительного проекта и не подавая волостной управе извещения о строительстве или ходатайства о разрешении на строительство”, - говорит он.

Ситуации, в которых сознательно нарушается закон и люди просто надеются, что нарушение не будет обнаружено, по словам Йыги, тоже бывают, но, к счастью, редко.

Продать незаконно отремонтированную квартиру может оказаться проблематичным. ФОТО: Margit Partei

Перестройка – тоже строительство

Йыги говорит, что больше всего недоразумений бывает с перестройкой зданий. «Ошибочно считается, что перестройка здания, т.е. его реконструкция является свободной строительной деятельностью. Согласно строительному законодательству, строительством является установка строения, его возведения, снос и прочая связанная со строительством деятельность, в результате которой строение возникает или меняются его физические свойства. По закону строительство - это и перестройка строения, т.е. реконструкция», - говорит он. Перестройкой считается все, не считая замены отдельных деталей строения на равноценные.

“Например, утепление или замена крыши меняют ограждающие конструкции здания и его физические свойства. Тем самым необходимо строительное извещение и строительный проект. Если же мы заменим ограждающие конструкции на равноценные, строительное извещение не требуется: настил заменяется настилом, шифер – шифером и т.д.» - рассказывает Йыги.

Однако не о каждом строительстве или сносе необходимо оповещать местное самоуправление: если строят или сносят вспомогательные постройки площадью до 20 м2 и высотой до 5 м, извещение можно не подавать, а разрешения не спрашивать. В случае больших домов необходимы и извещение, и проект, а в случае здания площадью более 60 м2 вдобавок потребуется разрешение на строительство. Это действительно и при строительстве наевса площадью более 20 м.

Даже при строительстве ограды или ворот, если этому сопутствуют земляные работы, необходимо извщение о строительстве и строительный проект.

К счастью, у нас был прекрасный проектировщик, который отнесся к делу ответственно и учел наши пожелания.