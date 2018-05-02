Затеяли ремонт? Вы могли по незнанию нарушить закон

Хотя может показаться, что свой дом каждый ремонтирует так, как хочет, все же это не совсем так: чтобы избежать приключений и штрафов, было бы разумно согласовать строительные работы согласно требованиям, пишет Kodu.
Чиновник по надзору волостной управы Хальяла Тийт Йыги говорит, что, хотя строительное законодательство действует уже почти три года, на практике вновь и вновь выясняется, что люди не в курсе: случается множество промахов.
Поэтому во избежание последующих проблем до начала строительства необходимо привести в порядок бумаги: если вы не знаете сами, что точно необходимо, вам помогут строительный специалист и строительное законодательство. Так вы выясните, какие документы надо подать в местное самоуправление и какие разрешения необходимы для начала строительства.
Тийт Йыги признается, что закон здесь нарушается очень часто – по незнанию и по небрежности. “Считается, что для строительства на своем участке не нужно никакое разрешение. В основном нарушения совершаются при перестройке зданий. Считается, что на своем участке можно перестроить здание без строительного проекта и не подавая волостной управе извещения о строительстве или ходатайства о разрешении на строительство”, - говорит он.
Ситуации, в которых сознательно нарушается закон и люди просто надеются, что нарушение не будет обнаружено, по словам Йыги, тоже бывают, но, к счастью, редко.
Перестройка – тоже строительство
Йыги говорит, что больше всего недоразумений бывает с перестройкой зданий. «Ошибочно считается, что перестройка здания, т.е. его реконструкция является свободной строительной деятельностью. Согласно строительному законодательству, строительством является установка строения, его возведения, снос и прочая связанная со строительством деятельность, в результате которой строение возникает или меняются его физические свойства. По закону строительство - это и перестройка строения, т.е. реконструкция», - говорит он. Перестройкой считается все, не считая замены отдельных деталей строения на равноценные.
“Например, утепление или замена крыши меняют ограждающие конструкции здания и его физические свойства. Тем самым необходимо строительное извещение и строительный проект. Если же мы заменим ограждающие конструкции на равноценные, строительное извещение не требуется: настил заменяется настилом, шифер – шифером и т.д.» - рассказывает Йыги.
Однако не о каждом строительстве или сносе необходимо оповещать местное самоуправление: если строят или сносят вспомогательные постройки площадью до 20 м2 и высотой до 5 м, извещение можно не подавать, а разрешения не спрашивать. В случае больших домов необходимы и извещение, и проект, а в случае здания площадью более 60 м2 вдобавок потребуется разрешение на строительство. Это действительно и при строительстве наевса площадью более 20 м.
Даже при строительстве ограды или ворот, если этому сопутствуют земляные работы, необходимо извщение о строительстве и строительный проект.
К счастью, у нас был прекрасный проектировщик, который отнесся к делу ответственно и учел наши пожелания.
Другая типичная проблема состоит в том, что люди не вносят здания в строительный регистр, хотя это обязательно. “Если здание построено до 1 января 2003 года, необходимо представить волостной управе извещение о предоставлении данных и документацию, которая доказывает, что здание установлено до указанной даты. В случае, если здание площадью 20 м2 построено после этого и не внесено в строительный регистр, оно считается незаконным”, - говорит Йыги. Чтобы легализовать здание, необходимо руководствоваться действующим законодательством. За рассмотрение вопроса о нелегальной постройке придется заплатить госпошлину в размере 500 евро. То, внесены ли дом и вспомогательные постройки в регистр, можно самостоятельно проверить в строительном регистре.
Стоит поискать помощи
Хотя все это как будто написано черным по белому, чтобы получить все необходимые разрешения, частному лицу придется попотеть. Так случилось, например, с ремонтирующей свою тартускую квартиру Маргит Партей и ее сожителем: в ходе поисков помощи по интернету они обнаружили, что информация крайне противоречива. “Больше всего нам помогла проработка строительного законодательства. Поначалу было трудно прорваться через юридический язык, поскольку как человек нетерпеливый я хотела получить все ответы сразу. Когда на основании закона у меня сложилась какая-то картинка, я написала длинный мейл в местное самоуправление, в отдел архитектуры и строительства. Я расписала детали, какие работы мы планировали осуществить, и спросила, что нуждается в строительном извещении или разрешении на строительство и подаче строительного проекта”, - вспоминает она. В горуправе молодой паре очень помогли.
Для Маргит было очень важно, чтобы все было законно. Помимо желания быть законопослушной, причина состояла в том, что незаконная перестройка вызвала бы проблемы со страховкой и в будущем при продаже квартиры – желающим купить квартиру было бы нереально получить кредит на нелегализованную постройку. В случае нелегальной перестройки страховка не возмещает ущерб.
Маргит признается, что все это заняло время и больше всего времени ушло на ожидание. “Составление строительного проекта было довольно затратным по времени процессом, поскольку мы несколько раз должны были встречаться с проектировщиком, чтобы представить ему наше видение, сделать необходимые замеры и т.п. Было важно, чтобы проект был выполнен точно по нашим планам. К счастью, у нас был прекрасный проектировщик, который отнесся к делу ответственно и учел наши пожелания. Больше всего времени ушло на получение согласования у местного самоуправления. Мы получили его на третьем круге, т.е. после того, как мы дважды исправляли строительное извещение и проект. Каждый круг занимает время”, - вспоминает она.
Если надо осуществить в доме работы, которые требуют предоставления строительного проекта местному самоуправлению, Маргит не советует заниматься этим самостоятельно. “Большинству, очевидно, стоит привлечь к процессу профессионального проектировщика или фирму по проектированию. Строительный проект нужен не только для получения согласования, но в первую очередь все-таки для себя и строителей. Мы делаем почти все строительные работы сами, хотя проект нам сильно помог, поскольку несмотря на большой практический опыт важно, чтобы компетентный человек рассчитал некоторые вещи и утвердил осуществимость идей”, - сказала она.
Еще важнее проект в том случае, если работы осуществляют строители, поскольку проект позволяет сделать хозяйское видение более понятным для них. Если же необходимо только подать строительное извещение, то с этим, по словам Маргит, после небольшого изучения вопроса под руководством чиновника строительного регистра может справиться каждый”, - советует женщина, опираясь на собственный опыт.
В ходе перестройки строения
- меняются ограждающие конструкции;
- меняются и заменяются несущие и укрепляющие конструкции;
- устанавливаются, изменяются или сносятся техносистемы, меняющие свойства строения, в том числе внешний вид;
- существенно меняются рабочие параметры строения или используемая технология;
- строение приводится в соответствие с требованиями целевого назначения;
- восстанавливается существенно или полностью уничтоженное строение.