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  • Латвия возмущена: продукты в Западной Европе вкуснее и чище, а одежда лучшего качества!

Латвия возмущена: продукты в Западной Европе вкуснее и чище, а одежда лучшего качества!

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Овощи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Z Jan / Panther Media / Scanpix

ЕС все более активно борется против двойных стандартов на продукты питания, пишет Rus.TVNET.

«Мы уже много лет озабочены в Латвии тем, что товары в Западной Европе более высокого качества, чем в Восточной. Они вкуснее, их лучше моют, одежда тоже лучшего качества - разница существенна», - заявила на прошлой неделе на специально посвященной этой теме конференции в Европарламенте ее организатор Инесе Вайдере.

По мнению Вайдере, нужны специальные законы, чтобы покончить с этой дискриминацией. В мае в ЕС начнется разработка методологии для тестирования странами продуктов питания.

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