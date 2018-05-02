Латвия возмущена: продукты в Западной Европе вкуснее и чище, а одежда лучшего качества!
2 мая 2018 г., 11:16
ЕС все более активно борется против двойных стандартов на продукты питания, пишет Rus.TVNET.
«Мы уже много лет озабочены в Латвии тем, что товары в Западной Европе более высокого качества, чем в Восточной. Они вкуснее, их лучше моют, одежда тоже лучшего качества - разница существенна», - заявила на прошлой неделе на специально посвященной этой теме конференции в Европарламенте ее организатор Инесе Вайдере.
По мнению Вайдере, нужны специальные законы, чтобы покончить с этой дискриминацией. В мае в ЕС начнется разработка методологии для тестирования странами продуктов питания.