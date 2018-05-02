Латвия возмущена: продукты в Западной Европе вкуснее и чище, а одежда лучшего качества!

«Мы уже много лет озабочены в Латвии тем, что товары в Западной Европе более высокого качества, чем в Восточной. Они вкуснее, их лучше моют, одежда тоже лучшего качества - разница существенна», - заявила на прошлой неделе на специально посвященной этой теме конференции в Европарламенте ее организатор Инесе Вайдере.