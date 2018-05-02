В открываемом в Ласнамяэ центре PetCity будет салон для животных

На площади в 1375 м² расположатся клиника для домашних животных, груминг-салон, гостиница для животных и магазин с широким выбором товаров для домашних питомцев.

«Миссия PetCity – вывести культуру по содержанию домашних животных и уходу за ними в Эстонии на новый уровень. Важно, чтобы у владельцев домашних животных была возможность получить все необходимое для их питомцев: качественные корма, принадлежности, услуги ветеринарной клиники, груминг, а при необходимости и размещение в гостинице - в одном месте», - сказал исполнительный директор PetCity Хендрик Тибар.

На основании опыта PetCity, можно говорить о том, что все большую популярность приобретают груминг-салоны – места, где питомцу можно сделать стрижку, обрезать когти или же сделать массаж, иначе говоря – салон красоты для домашних животных. «Общаясь с посетителям, мы заметили, что все большее число людей относятся к взятой собаке не только как к охраннику или сопровождающему на прогулках, но как к члену семьи, который заслуживает равного обращения», - сказал Тибар, добавив, что часто к услугам салона прибегают непосредственно до посещения выставки или различных состязаний.

Во всех магазинах PetCity действует карточка клиента Apotheka. Первое время после открытия центра его посетителей ждет множество выгодных предложений. Для первых ста покупателей центр приготовил подарки. В дни открытия также можно будет подробно ознакомиться со всеми предлагаемым центром услугами - заглянуть в помещения клиники, гостиницы и салона, а также, к примеру, научиться оказывать первую помощь домашним питомцам. Первые сто питомцев, посетивших клинику, могут пройти процедуру чипирования бесплатно.