Клавиатура последних MacBook Pro ломается вдвое чаще старой

Первым устройством Apple с клавиатурой-бабочкой стал 12-дюймовый MacBook, выпущенный в 2015 году. Спустя год компания представила линейку MacBook Pro с «бабочкой» второго поколения. Новая клавиатура имеет гораздо меньший ход клавиш, чем старые версии с механизмом «ножницы», что многим пользователям не пришлось по душе. Но если привыкнуть набирать текст на новой клавиатуре все же можно, то есть другая более важная проблема — частый выход клавиш из строя.

По данным AppleInsider, основанным на информации от сервисных центров по итогам первого года с момента выпуска ноутбуков MacBook Pro 2014, 2015 и 2016 годов, именно владельцы модели 2016 года чаще остальных сталкиваются с проблемами с клавиатурой. Например, в 2014 году только 5,6% всех обращений пользователей было связано с клавиатурами, в 2015 году этот показатель составлял около 6%, а в 2016-м этот показатель резко вырос до 11,8%.