среда, 2 мая 2018 г.
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  • Не только в нашем Э-государстве: недовольные качеством услуг избили судью

Не только в нашем Э-государстве: недовольные качеством услуг избили судью

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Не только в Эстонии любят помахать руками и приложиться от души к лицу судьи: на чемпионате Эфиопии произошел еще более дикий случай.

В матче высшего дивизиона Эфиопии между командами "Дифенс" и "Велвало Юниверсити" при счете 1:1 игроки "Дифинс" забили гол в ворота соперников, но по мнению "Студентов" мяч не пересек линию ворот. Однако судья был непреклонен в своем решении - и понеслось...

К игрокам присоединились и тренера "Велвало", а судья в качестве средства самообороны использовал пластиковый угловой флажок.

Все игры чемпионата Эфиопии отменены, а к тренерам "Велвало" будут применены меры не только дисциплинарного, но и уголовного характера.

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