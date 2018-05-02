Не только в нашем Э-государстве: недовольные качеством услуг избили судью
2 мая 2018 г., 11:39
Не только в Эстонии любят помахать руками и приложиться от души к лицу судьи: на чемпионате Эфиопии произошел еще более дикий случай.
В матче высшего дивизиона Эфиопии между командами "Дифенс" и "Велвало Юниверсити" при счете 1:1 игроки "Дифинс" забили гол в ворота соперников, но по мнению "Студентов" мяч не пересек линию ворот. Однако судья был непреклонен в своем решении - и понеслось...
К игрокам присоединились и тренера "Велвало", а судья в качестве средства самообороны использовал пластиковый угловой флажок.
Все игры чемпионата Эфиопии отменены, а к тренерам "Велвало" будут применены меры не только дисциплинарного, но и уголовного характера.