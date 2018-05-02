Полиция сегодня продолжит поиски пропавшего с оружием коллеги

"Мы просмотрели записи видеокамер, находящихся в Таллинне и в окрестностях Таллинна, а также записи видеокамер общественного транспорта, общались с близкими, проверили все намеки, которые мы получили, но поиски пока не принесли результатов. Телефон Марека по-прежнему выключен, — сказал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас, который руководит поисками с сегодняшнего дня. - Мы еще раз проверим окрестности Аэгвийду и Нелиярве и расширим зону поисков. Полиции помогают добровольцы, в поисках используются дроны и собаки".