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Полиция сегодня продолжит поиски пропавшего с оружием коллеги

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ФОТО: PPA

Полицейские и добровольцы собрались сегодня утром в Аэгвийду, чтобы продолжить поиски пропавшего полицейского. Поиски будут вестись в районе Аэгвийду и Нелиярве.

"Мы просмотрели записи видеокамер, находящихся в Таллинне и в окрестностях Таллинна, а также записи видеокамер общественного транспорта, общались с близкими, проверили все намеки, которые мы получили, но поиски пока не принесли результатов. Телефон Марека по-прежнему выключен, — сказал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас, который руководит поисками с сегодняшнего дня.  - Мы еще раз проверим окрестности Аэгвийду и Нелиярве и расширим зону поисков. Полиции помогают добровольцы, в поисках используются дроны и собаки".

"Если вы заметите человека, похожего на Марека, позвоните на номер 112. Большое спасибо людям, которые уже связались с нами и передали свои наблюдения", — добавил Синикас.

Рост Марека примерно 180 см, он плотного телосложения, у него светлые волосы. На нем может быть темная куртка, синие джинсы и темная обувь.

Пропавший 44-летний полицейский Марек.

ФОТО: PPA

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