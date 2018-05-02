Фото читателя: Yandex.Taxi поражает своеобразными названиями эстонских улиц

Российская ИТ-фирма Yandex вышла на эстонский рынок с мобильным приложением для заказа такси Yandex.Taxi вчера, 1 мая. Предприятие надежно закрепилось на российском рынке и летом 2017 года поэтому Uber прекратил там свою деятельность. В прошлом году Yandex и Uber сообщили о создании совместного предприятия в России, а также в еще нескольких странах: Азербайджане, Армении, Белоруссии и Казахстане.