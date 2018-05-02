среда, 2 мая 2018 г.
"Я не слышал, чтобы Эстонию когда-либо так хулили" Урмас Паэт
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  • Фото читателя: Yandex.Taxi поражает своеобразными названиями эстонских улиц

Фото читателя: Yandex.Taxi поражает своеобразными названиями эстонских улиц

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ФОТО: Lugeja foto

«Вчера начавшее работу новое мобильное приложение для заказа такси Yandex решило своеобразно перевернуть названия улиц», - пишет приславший в редакцию Postimees скриншоты читатель.

Скриншот приложения.

ФОТО: Lugeja foto

Российская ИТ-фирма Yandex вышла на эстонский рынок с мобильным приложением для заказа такси Yandex.Taxi вчера, 1 мая. Предприятие надежно закрепилось на российском рынке и летом 2017 года поэтому Uber прекратил там свою деятельность. В прошлом году Yandex и Uber сообщили о создании совместного предприятия в России, а также в еще нескольких странах: Азербайджане, Армении, Белоруссии и Казахстане.

Скриншот приложения

ФОТО: Lugeja foto

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