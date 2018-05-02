среда, 2 мая 2018 г.
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В Эстонии часть автомобилистов будет вынуждена перейти на 98-й бензин

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Заправка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja /Scanpix

Бензин 95-й марки и дизель с биодобавками, поступающие в продажу в мае, подходят всем автомобилям, но через год ситуация изменится, и некоторые автовладельцы будут вынуждены перейти на более дорогой бензин 98-й марки.

К 2020 году доля переработанных компонентов топлива должна будет составлять 10%, при этом сейчас показатель колеблется в районе 1%. По этой причине в бензин 95-й марки добавят 5% этанола, а в дизельное топливо — 3,5% биодобавок в виде растительного масла и переработанного животного жира, передает Rus.ERR.

С апреля 2019 года содержание биокомпонента в топливе повысится более, чем в два раза, а в продажу поступят новые виды топлива - 95E10 и DB7 (бензин, содержащий 10% этанола, и дизель, содержащий 7% биодобавок соответственно).

При этом не каждый сможет заправляться таким топливом, а владельцы некоторых старых машин будут вынуждены перейти на более дорогой бензин 98-й марки, не содержащий биокомпонентов.

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