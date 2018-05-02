В Эстонии часть автомобилистов будет вынуждена перейти на 98-й бензин

К 2020 году доля переработанных компонентов топлива должна будет составлять 10%, при этом сейчас показатель колеблется в районе 1%. По этой причине в бензин 95-й марки добавят 5% этанола, а в дизельное топливо — 3,5% биодобавок в виде растительного масла и переработанного животного жира, передает Rus.ERR.

С апреля 2019 года содержание биокомпонента в топливе повысится более, чем в два раза, а в продажу поступят новые виды топлива - 95E10 и DB7 (бензин, содержащий 10% этанола, и дизель, содержащий 7% биодобавок соответственно).