Галерея: в Нарве осквернили памятник Паулю Кересу

Установленный в 2016 году в честь выдающегося эстонского шахматиста Пауля Кереса памятник был измазан зеленой краской, сообщает Postimees.
Раскрашенное лицо известного шахматиста заметил случайный прохожий. Когда фотограф Postimees прибыл на место, большая часть краски была смыта.
Памятник Паулю Кересу на улице Пушкина в Нарве был установлен по случаю его сотого дня рождения и был открыт 7 января 2016 года.
Свой первый международный турнир Пауль Керес выиграл еще в 1936 году, когда ему было 20 лет. Из 67 международных турниров, в которых он выстпал, Пауль Керес победил или разделил первое место в 29.
С 1969 года в Таллинне проводится международный шахматный турнир его имени, который с 1976 года стал мемориальным.
Пауль Керес родился в Нарве, а умер 5 июня 1975 года в Хельсинки.