Галерея: в Нарве осквернили памятник Паулю Кересу

Раскрашенное лицо известного шахматиста заметил случайный прохожий. Когда фотограф Postimees прибыл на место, большая часть краски была смыта.

Памятник Паулю Кересу на улице Пушкина в Нарве был установлен по случаю его сотого дня рождения и был открыт 7 января 2016 года.

Свой первый международный турнир Пауль Керес выиграл еще в 1936 году, когда ему было 20 лет. Из 67 международных турниров, в которых он выстпал, Пауль Керес победил или разделил первое место в 29.

С 1969 года в Таллинне проводится международный шахматный турнир его имени, который с 1976 года стал мемориальным.