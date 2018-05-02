В Батарейной тюрьме создается музей преступлений коммунизма

По словам члена правления института Сандры Вокк, находящаяся в Таллинне Батарейная тюрьма – это ценный памятник архитектуры, несущий воспоминания о бесчеловечности коммунизма и нацизма.

«Здание использовалось органами безопасности СССР и Нацистской Германии в качестве политической тюрьмы. Тысячи жителей Эстонии разных национальностей были жестоко репрессированы и помещены в ужасные условия этой тюрьмы. Особенно широкомасштабными были коммунистические репрессии. Большая часть из 9850 репрессированных по политическим мотивам в 1940-1941 годах прошли через эту тюрьму, а позже были сосланы в Сибирь или расстреляны. Задача музея – передать знания о методах и природе тоталитарных режимов, основываясь на фактах и исследованиях, способствуя сохранению свободы личности и мира», - сказала она.

«Экспозиция затронет историю Батарейной тюрьмы как военно-морской крепости, преступления нацистов, а фокусом станет масштабная экспозиция на тему политики и действий преступных коммунистических режимов в разных странах мира. Внимание будет уделено и России, которая первой из стран Европы пала жертвой коммунистического террора после вооруженного переворота в 1917 году», - добавила член правления института Сандра Вокк.

В апреле был проведен архитектурный конкурс. Лучшими были признаны работы японского (1-е место), латышских и исландских (2-е место) и эстонских (3-е место и приз народных симпатий) архитекторов. Проект поддерживают ведущие учреждения памяти Латвии, Германии, Литвы, Польши и Украины, а также ряд авторитетных международных организаций сотрудничества.

Правительство Эстонии приняло в конце апреля решение, что комплекс Батарейной тюрьмы будет продан в частные руки, однако также постановило, что в восточное крыло комплекса будет основан музей преступлений коммунизма и обязало Министерство юстиции заключить с государственной компанией управления недвижимостью соответствующий договор.