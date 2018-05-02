Галерея: на Маакри скоро будет тесно - построят очередной небоскреб

По адресу Маакри, 30 уже расчищена стройплощадка, которая пока используется как парковка. Скоро здесь начнется строительство 26-этажного офисного здания, которое будет очень привлекательным внешне. Это, как говорится, не обсуждается, потому что предыдущие амбициозные проекты фирмы-девелопера Capital Mill в Таллинне - бизнес-здания Navigator и Explorer, жилые дома на Променаде - безусловно, украсили центр города.

По словам исполнительного директора компании Capital Mill Игоря Мёльдера, строительство небоскреба, получившего название Skyon - очередная ступень и в развитии фирмы, и в развитии современной эстонской архитектуры, и в развитии Таллинна как столицы.

Руководитель новых проектов Capital Mill Марко Ууэда рассказал, что проект здания создан зодчими известного архитектурного бюро KOKO, в доме будет двадцать шесть этажей, общая площадь здания - 8200 м2, впечатляющий стеклянный фасад с LED подсветкой. В здании будут располагаться большие и маленькие офисы, каждый со своей кухней и санузлом, перевозить работников и гостей - скоростные лифты, а само здание будет возведено с учетом высочайших критериев экологичности по золотому сертификату LEED Gold...

Но не боится ли Capital Mill конкуренции? Чем будет отличаться Skyon от других офисных зданий, которых на Маакри и в окрестностях пруд пруди: рядом заканчивается строительство небоскреба Maakri Kvartal, чуть дальше круглое офисное здание Luminor, да и дома-близнецы, один из которых с большим количеством офисных помещений, стоят, никуда не делись. Планы застройки офисными же зданиями пространства напротив отеля "Олимпия" тоже пока не отменены. Игорь Мёльдер, будучи реалистом, ответил, что от конкуренция, конечно, жесткая, но благодаря главной особенности Skyon фирма надеется, что офисы в новом доме пустовать не будут.

Естественно, мы попросили Мёльдера уточнить, что это за особенность такая. "Главное внимание мы будем уделять мелким арендаторам, небольшим фирмам, для которых сейчас найти современную, комфортную и не очень дорогую, но маленькую конторскую площадь в центре - весьма проблематично. Обычно небольшие фирмы снимают для работы квартиры. А это, согласитесь, не всегда удобно. В Skyon, кроме крупных, двух- и даже трехэтажных офисов площадью начиная с 302 квадратных метров, будут располагаться и помещения площадью от 30 до 34 квадратных метров. Мы считаем, что это и есть главная особенность нашего будущего дома", - ответил Мёльдер.