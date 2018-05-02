Propastop: слова Свена Миксера взбудоражили российские СМИ

Из всего интервью наибольшее внимание российских СМИ привлекла одна фраза эстонского политика.

В англоязычной трактовке в интервью есть фраза, которая в переводе на русский может звучать следующим образом: «Если ты говоришь с такими лидерами, как Путин, а, естественно, мы должны общаться с Россией, мы должны говорить с позиции силы, единства и решительности. Потому что любые признаки нерешительности будут использованы Кремлем как проявление слабости».

Российские СМИ вначале опубликовали интервью целиком, а затем сосредоточились на мысли, что Эстония желает говорить с Россией с позиции силы (strenght). Очевидно, именно такая трактовка слова с английского, наверное, унизила и оскорбила восточного соседа.

Особую окраску интервью Миксера придал ироничный твит вице-премьера России Дмитрия Рогозина, в котором он сравнил Эстонию с беспомощным щенком рядом с громадным псом. И добавил перца картинкой «бесстрашного миксера». Все это очень быстро разошлось по Сети. К высмеиванию эстонского министра присоединился и председатель комиссии по иностранным делам Госдумы Алексей Пушков.

Запись в Twitter Рогозина. ФОТО: Kuvatõmmis

Хотел ли министр иностранных дел Свен Миксер показать смелость перед Россией или желал подчеркнуть важность единства западных стран в общении с РФ - пусть каждый решает сам. Сделать выводы можно после прочтения интервью с австралийским изданием.

Propastop отмечает, что подтрунивание над словами министра напоминает случай нескольких лет давности, когда российские СМИ исказили слова тогдашнего премьер-министра Таави Рыйваса, переведя слово «deterrents» как «запугивание» вместо «cдерживание».