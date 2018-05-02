Propastop: слова Свена Миксера взбудоражили российские СМИ

В понедельник, 30 апреля, поисковик-робот Propamon показал рекордное за полгода количество опубликованных в российских СМИ материалов об Эстонии. Данная ситуация была обусловлена интервью министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера австралийской газете Sydney Morning Herald, пишет Postimees со ссылкой на Propastop.
Из всего интервью наибольшее внимание российских СМИ привлекла одна фраза эстонского политика.
В англоязычной трактовке в интервью есть фраза, которая в переводе на русский может звучать следующим образом: «Если ты говоришь с такими лидерами, как Путин, а, естественно, мы должны общаться с Россией, мы должны говорить с позиции силы, единства и решительности. Потому что любые признаки нерешительности будут использованы Кремлем как проявление слабости».
Российские СМИ вначале опубликовали интервью целиком, а затем сосредоточились на мысли, что Эстония желает говорить с Россией с позиции силы (strenght). Очевидно, именно такая трактовка слова с английского, наверное, унизила и оскорбила восточного соседа.
Особую окраску интервью Миксера придал ироничный твит вице-премьера России Дмитрия Рогозина, в котором он сравнил Эстонию с беспомощным щенком рядом с громадным псом. И добавил перца картинкой «бесстрашного миксера». Все это очень быстро разошлось по Сети. К высмеиванию эстонского министра присоединился и председатель комиссии по иностранным делам Госдумы Алексей Пушков.
Хотел ли министр иностранных дел Свен Миксер показать смелость перед Россией или желал подчеркнуть важность единства западных стран в общении с РФ - пусть каждый решает сам. Сделать выводы можно после прочтения интервью с австралийским изданием.
Propastop отмечает, что подтрунивание над словами министра напоминает случай нескольких лет давности, когда российские СМИ исказили слова тогдашнего премьер-министра Таави Рыйваса, переведя слово «deterrents» как «запугивание» вместо «cдерживание».