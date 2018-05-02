Массовые проверки на дорогах Эстонии: водителей и пассажиров просят иметь с собой документы

В связи с проведением крупномасштабных военных учений «Еж» на этих выходных станут чаще проверять передвигающихся по дорогам водителей, пассажиров и сам транспорт, передает Postimees.
Например, в Кейла и в различных уездах Южной Эстонии к выходным выставят почти полсотни контрольных пунктов, в которых соберутся свыше 200 полицейских и кайтселийтчиков.
«Наша цель – основательно проверять документы и людей, и на транспорт, а также убедиться, что ни у кого с собой нет запрещенных и опасных предметов», - говорит сотрудник Департамента полиции и погранохраны, капитан Оттомар Вирк.
Он отметил, что проверки пройдут для участников дорожного движения гладко, если они предъявят свои документы, а также пассажиров и транспорта. При отсутствии необходимых документов следует учесть затраты на время, которое понадобиться полиции для установки личности.
Согласно сценарию учений, на контрольный пункт будет отправлен противник, задачей которого проверить способности и внимание полицейских и кайтселийтчиков.
В Кейла акция пройдет с 20 часов пятницы до обеда субботы, а на дорогах Южной Эстонии проверки будут идти с вечера пятницы до обеда воскресенья.
Данная акция – часть крупных учений «Еж», цель которой провести тренировку сотрудничества полиции и кайтселийтчиков.