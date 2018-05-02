Массовые проверки на дорогах Эстонии: водителей и пассажиров просят иметь с собой документы

Например, в Кейла и в различных уездах Южной Эстонии к выходным выставят почти полсотни контрольных пунктов, в которых соберутся свыше 200 полицейских и кайтселийтчиков.

«Наша цель – основательно проверять документы и людей, и на транспорт, а также убедиться, что ни у кого с собой нет запрещенных и опасных предметов», - говорит сотрудник Департамента полиции и погранохраны, капитан Оттомар Вирк.

Он отметил, что проверки пройдут для участников дорожного движения гладко, если они предъявят свои документы, а также пассажиров и транспорта. При отсутствии необходимых документов следует учесть затраты на время, которое понадобиться полиции для установки личности.

Согласно сценарию учений, на контрольный пункт будет отправлен противник, задачей которого проверить способности и внимание полицейских и кайтселийтчиков.

В Кейла акция пройдет с 20 часов пятницы до обеда субботы, а на дорогах Южной Эстонии проверки будут идти с вечера пятницы до обеда воскресенья.