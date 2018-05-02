Крест и нищета семейного врача э-Эстонии: сервер под столом и данные не передаются

Жители Эстонии доверяют семейным врачам самые личные данные о здоровье, однако, при управлении информацией врачи совершенно заброшены в дигитальном мире. Результатом этого становятся хакерские атаки и неполная картина о состоянии здоровья одного обычного гражданина, пишет Postimees.
Нет никаких услуг, защищенных на самом высоком уровне, нет никаких общих инфосистем или программ для семейных врачей, часто встречается и недостаточный автоматический обмен данными между инфосистемами. Есть только своеобразный сервер в углу, который время от времени осматривает ИТ-мальчик, а также очень плохо двигающаяся информация между системами здоровья семейного врача и государства. Так можно коротко описать состояние рабочих инструментов семейных врачей.
«Данные большинства семейных врачей хранятся в сервере центра – ящике, стоящем где-то под столом, и уровень хранения этих данных очень различается», - признала член правления Общества семейных врачей Эстонии Кармен Йоллер.
Именно в ее серверы, находящиеся на рабочем месте в таллиннском Кивимяэском центре семейных врачей, в прошлом году хакеры установили вредоносное программное обеспечение и потребовали за возврат данных пациентов выкуп в размере тысяч евро. Этот случай заставил начать бить во все колокола.
«Я лично считаю, что в маленьких, а почему бы и не в больших, центрах вообще не нужно было бы хранить данные в дисках серверов. Данные должен сохранять кто-то, кто реально может обеспечить им защиту. Я – не «ИТ-человек», я не знаю, обновлено ли, например, программное обеспечение и безопасно ли оно», - говорит Йоллер.
Это весьма логично, что средний семейный врач может не знать, да и не должен знать, что такое программное обеспечение сервера, сетевой экран и антивирус. Но если выбирать между тем взять на работу работника или ИТ-специалиста, то чаша весов, несомненно, склонится в пользу первого.
«У семейных врачей не предусмотрены деньги для ИТ-безопасности, это можно сделать только за счет зарплат или обновления оснащения или помещений», - призналась Йоллер.
В то же время порядок предусматривает, что кроме лицензии на деятельность семейным врачом, каждые пять лет они должны просить разрешение у Инспекции по защите личных данных. Это, в числе прочего, предусматривает, что нужно описать используемые методы защиты. Насколько эта техническая часть отвечает действительности, знает только ветер.
Базы данных не связаны
Государство заказывает у Центров семейных врачей здоровье людей, но для хранения и обслуживания данных о здоровье пациентов не предложено ни одного решения. Для семейных врачей не предусмотрено ни одной облачной услуги и программы.
Есть, конечно, Digilugu, но она не является прямым рабочим инструментом семейного врача. Каждый врач сам решает: как и при помощи каких программ он ведет учет своих подопечных.
Это признало и Министерство социальных дел, когда журналист спросил: определено ли то, какие программы должны использовать семейные врачи, задействуя истории болезней своих пациентов – чтобы у всех были общие дополняемые поля, четкий уровень безопасности и соединение с государственными системами э-здоровья.
«Государство не предписывает семейным врачам, какие программы они должны использовать», - ответила представитель действующего при министерстве ИТ-центра – Центра инфосистем здоровья и благосостояния (TEHIK) – Моника Соосаар. Однако о присоединении к инфорсистеме здоровья говорит договор – разобщенные инфосистемы семейных врачей должны обеспечивать передачу и прием соответствующих сообщений.
По словам семейных врачей, все просто не работает так, как должно, и явным последствием этого становится то, что ни у одного врача Эстонии нет полного обзора истории болезни конкретного жителя страны.
Суровая статистика показывает, что лишь около 50 процентов историй болезней попадают от семейных врачей в общую Digilugu. Еще в 2009 году был принят закон, согласно которому данные нужно было отправлять в инфосистему здоровья, но этого просто не делают – это нудно, долго и утомительно.
«По результатам анализа можно утверждать, что средний охват данных по всем центрам семейных врачей составляет около 55 процентов. Около половины центров каждый месяц отправляют в инфоситему здоровья меньше 50 процентов эпикризов», - говорит Соосаар.
Поскольку никакой централизации и скоординированности используемых семейными врачами ИТ-систем нет, то очень сильно различаются и программы, которые семейные врачи используют для управления данными. Самой распространенной программой является Perearst2, которую создала фирма Medisoft, есть еще Watson, а у Medicum своя программа.
«Обзорная информация собранных о пациенте данных должна была бы стать общегосударственным решением на рабочем столе врача», - говорит о нынешней большой потребности семейный врач Реэт Лайдоя, которая одновременно руководит Таллиннским обществом семейных врачей.
По ее словам, семейные врачи ждут уже других общих инфосистем, которые могли бы помочь отслеживать состояние пациента и его поведение в плане здоровья – э-паспорт иммунизации, централизованный лечебный лист, централизованная кривая отслеживания роста-веса ребенка, не говоря о подключении действий в области социальной помощи к инфосистемам.
Вручную и понемногу
«Образно говоря, программы семейных врачей – это регистр документов и все, что мы знаем о пациентах, мы складываем туда. Вручную. Единственные данные о здоровье, которые попадают туда автоматически – это результаты анализов, если мы их сами заказали из лаборатории», - объяснила семейный врач Кармен Йоллер.
Таким образом, из ее слов выясняется, что больше всего используемая программа Perearst2 и государственная Digilugu очень плохо и неудобно соединены между собой. Вместо автоматически и не зависимо от семейного врачей отправляемых данных, в конце каждого рабочего дня врач должен сам отправлять данные в Digilugu. Поскольку этот процесс отнимает много времени, по заверению семейных врачей, другой раз, устав после рабочего дня, проще эту отправку прервать.
Еще меньше надежд на то, что до семейного врача дойдет информация о том, что его пациент побывал у врача-специалиста или ему вызывали скорую помощь, что он обращался в отделение неотложной помощи или был выписан из больницы домой. Для получения этой информации семейному врачу нужно делать специальный поиск в Digilugu и вручную – понемногу – вносить эти данные в систему семейного врача. Информация действительно не движется в обоих направлениях.
«Этот поиск, был нашим крестом и нищетой. Правда, с годами крест исчез, осталась только нищета», - не сдерживает эмоций Йоллер.
Лайдоя подхватывает тему пожеланием, чтобы когда-то началось тесно сотрудничество между развивающей и управляющей Digilugu TEHIK и авторами программы семейных врачей.
«Мы часто не знаем, на каком уровне возникли проблемы: на уровне программного обеспечения семейного врача или Digilugu», - говорит руководитель Таллиннского общества семейных врачей.
Очень комично хвастаться половинчатыми решениями
Семейный врач Кивимяэского центра семейных врачей Кармен Йоллер
Sander Ilvest
Какое влияние такая несовместимость систем оказывает на знание моего семейного врача о моем здоровье? Член правления Общества семейных врачей Эстонии Кармен Йоллер открывает карты.
- Если ночью ко мне приезжала скорая помощь, узнает ли семейный врач об этом на следующий день?
- О том, чтобы такие данные перемещались автоматически, мы только мечтаем. Хотелось бы также знать, если человека отпустили из больницы домой, что он обращался в отделение неотложной помощи или к врачу-специалисту.
До сих пор правовое пространство даже не давало для этого возможности. Есть надежда, что следующая версия программного обеспечения семейных врачей это позволит. Посмотрим.
- Я наивно полагал, что семейные врачи знают все…
- Так считает большинство. Но я узнаю об этом только тогда, когда человек мне сам позвонит или придет на прием. Нынешнее движение информации можно сравнить с практикой начала 1990-х годов: я кому-то звоню и сообщаю, что отправила ему электронное письмо.
Семейный врач не получает информацию даже тогда, когда документы пациента в рамках э-консультации были отправлены врачу-специалисту и от врача-специалиста пришел ответ. Эту информацию нужно активно искать самостоятельно.
- У нас есть программное обеспечение, у нас есть э-здоровье, но их использование сделано очень неудобным.
- Действительно нельзя договориться о том, чтобы в использовании всех семейных врачей были инфосистемы одного уровня, которые были бы соединены с Digilugu?
Общество семейных врачей активно работает над этим, мы пытаемся помочь Medisoft в создании новой версии программного обеспечения. Со своим э-государством мы являемся примером во всем мире. Поделиться опытом и советом нас просят представители многих стран, где э-здоровье еще только начинают внедрять, например, немцы. Очень важно корректно запустить ИТ-системы и решить проблемы безопасности и программного обеспечения – крайне комично хвалиться половинчатыми решениями.
Нужно было бы изменить и закон, поскольку, например, вызов скорой помощи не приводит к общению с семейным врачом, а потому не происходит и автоматического движения информации.
В Министерстве социальных дел запущен крупный проект, идеей которого является создание программы поддержки при принятии решения для семейных врачей. Например, у семейного врача появлялась бы информация о том, что такому-то человеку нужно назначить снижающее холестерол лечение, или у такого-то человека с большой долей вероятности ВИЧ. Финляндия уже годами использует такое решение, и я надеюсь, что и для нас это исполнимая мечта.
В идеале могло бы быть так, что если человек идет все равно к какому врачу, то врач тут же видит все важные данные о состоянии его здоровья. Сейчас многие пациенты опечалены тем, что большую часть времени приема врач проводит, уткнувшись носом в компьютер, и не общается с пациентом. Но это обусловлено тем, что врач пытается получить обзор из истории болезни пациента, и анализирует эту информацию. Если бы врач получал эту информацию быстрее, не копаясь в дигитальной истории болезни, у него оставалось бы больше времени на общение с пациентом.
Вопрос-ответ
Должны ли семейные врачи каждые пять лет описывать Инспекции по защите личных данных и то, как они ИТ-технически защищают деликатные данные о здоровье пациентов? Например, то, как часто они делают обновление программного обеспечения своих серверов, где и насколько защищено они эти данные хранят, и какие (насколько безопасные) программы для управления данными используют?
Отвечает директор по сотрудничеству Инспекции по защите личных данных Маарья Кирс:
Директор по сотрудничеству Инспекции по защите личных данных Маарья Кирс.
kaupmeesteliit.ee
Согласно действовавшему до сих пор Закону о защите личных данных, в действительности, тот, кто обрабатывает деликатные личные данные, должен был регистрировать свою деятельность в инспекции. По новому общему постановлению о защите личных данных, которое вступит в силу 25 мая, эта обязанность отпадет.
По сути, регистрация представляла из себя информирование инспекции, а не предварительную проверку. Анкета, которую нужно было заполнить, была предназначена для повышения информированности.
Регистрация не включала в себя оценку на месте. В 2015 и в 2016 годах инспекция провела аудиты семейных врачей, в ходе которых на месте было проверено соответствие 46 центров семейных врачей Закону о защите личных данных.
Принцип как общего постановления, так и прежнего закона заключается в том, что каждый, кто обрабатывает данные отвечает за свою деятельность, в том числе, за достаточность используемых методов защиты.
Лихулаский семейный врач: могла бы быть общая поддержка
Кюлли Раудсик, семейный врач волости Ляэнеранна Пярнуского уезда и врач отделения неотложной помощи Пярнуской больницы.
Частный архив
Программа Minu Perearst соединена с Digilugu. Семейные врачи являются работниками, которые обрабатывают деликатные личные данные. По этому поводу введены жесткие требования по безопасности к компьютерам и серверам.
В идеале такой сервер должен был бы быть размещен у того, кто предлагает услугу, - например, в Telia или в Andmevara, который на основании договора обслуживали бы программное обеспечение сервера и резервировали данные. Может же быть общереспубликанская опорная фирма для медицинских учреждений?
Все эти обязанности сейчас должна исполнять я. Ты сам должен быть ИТ-специалистом, чтобы регулярно обновлять программное обеспечение компьютера-сервера, следить за тем, когда появляются исправления по безопасности, уметь их инсталлировать и проверять, чтобы инсталляции прошли. В нынешнем виде наличие ИТ-образования у семейного врача должно быть обязательным.
Кроме того, я должна свои данные резервировать. В сложных случаях я надоедаю ИТ-специалисту волости.
Обновления некоторых данных – например, сравнение с программой Больничной кассы по спискам хронических заболеваний – могло бы быть автоматизировано. Сейчас это – ручная работа, в том числе, для обмена информацией нет соответствующего подключения, связанного с программным обеспечением. Ручная работа обычно требует времени, посторонней ИТ-поддержки, поскольку это специфическая работа.
Данные пациентов я храню двумя способами. Дигитальные данные в программе Perearst, и в государственном регистре. Данные на бумаге я храню в закрытом и снабженном сигнализацией помещении.