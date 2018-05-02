Крест и нищета семейного врача э-Эстонии: сервер под столом и данные не передаются

Очень комично хвастаться половинчатыми решениями

Семейный врач Кивимяэского центра семейных врачей Кармен Йоллер Sander Ilvest

Какое влияние такая несовместимость систем оказывает на знание моего семейного врача о моем здоровье? Член правления Общества семейных врачей Эстонии Кармен Йоллер открывает карты.

- Если ночью ко мне приезжала скорая помощь, узнает ли семейный врач об этом на следующий день?

- О том, чтобы такие данные перемещались автоматически, мы только мечтаем. Хотелось бы также знать, если человека отпустили из больницы домой, что он обращался в отделение неотложной помощи или к врачу-специалисту.

До сих пор правовое пространство даже не давало для этого возможности. Есть надежда, что следующая версия программного обеспечения семейных врачей это позволит. Посмотрим.

- Я наивно полагал, что семейные врачи знают все…

- Так считает большинство. Но я узнаю об этом только тогда, когда человек мне сам позвонит или придет на прием. Нынешнее движение информации можно сравнить с практикой начала 1990-х годов: я кому-то звоню и сообщаю, что отправила ему электронное письмо.

Семейный врач не получает информацию даже тогда, когда документы пациента в рамках э-консультации были отправлены врачу-специалисту и от врача-специалиста пришел ответ. Эту информацию нужно активно искать самостоятельно.

- У нас есть программное обеспечение, у нас есть э-здоровье, но их использование сделано очень неудобным.

- Действительно нельзя договориться о том, чтобы в использовании всех семейных врачей были инфосистемы одного уровня, которые были бы соединены с Digilugu?

Общество семейных врачей активно работает над этим, мы пытаемся помочь Medisoft в создании новой версии программного обеспечения. Со своим э-государством мы являемся примером во всем мире. Поделиться опытом и советом нас просят представители многих стран, где э-здоровье еще только начинают внедрять, например, немцы. Очень важно корректно запустить ИТ-системы и решить проблемы безопасности и программного обеспечения – крайне комично хвалиться половинчатыми решениями.

Нужно было бы изменить и закон, поскольку, например, вызов скорой помощи не приводит к общению с семейным врачом, а потому не происходит и автоматического движения информации.

В Министерстве социальных дел запущен крупный проект, идеей которого является создание программы поддержки при принятии решения для семейных врачей. Например, у семейного врача появлялась бы информация о том, что такому-то человеку нужно назначить снижающее холестерол лечение, или у такого-то человека с большой долей вероятности ВИЧ. Финляндия уже годами использует такое решение, и я надеюсь, что и для нас это исполнимая мечта.

В идеале могло бы быть так, что если человек идет все равно к какому врачу, то врач тут же видит все важные данные о состоянии его здоровья. Сейчас многие пациенты опечалены тем, что большую часть времени приема врач проводит, уткнувшись носом в компьютер, и не общается с пациентом. Но это обусловлено тем, что врач пытается получить обзор из истории болезни пациента, и анализирует эту информацию. Если бы врач получал эту информацию быстрее, не копаясь в дигитальной истории болезни, у него оставалось бы больше времени на общение с пациентом.