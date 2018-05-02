Таави Аас призывает переходить на бесплатный общественный транспорт

«Мир движется к тому, что через пять-десять лет бесплатный общественный транспорт получит гораздо более широкое распространение», - уверен мэр Таллинна Таави Аас.

«Когда мы только подняли тему, - вспоминает он, - все считали это абсолютно невозможным, разговоры сводились к тому, что эта затея провалится. Реальность оказалась прямо противоположной: бесплатный общественный транспорт в Таллинне полностью себя оправдал, а наш опыт показал, что переход на эту систему создает возможность не только сохранения, но даже увеличения инвестиций, - подчеркнул Аас. - Я призываю другие самоуправления и уездные центры общественного транспорта выбрать систему бесплатного проезда, тем более, что государство создало для этого возможности».

Аас как глава Союза городов и волостей Эстонии констатировал, что существует уже немало примеров использования системы бесплатного проезда не только на городском, но и на региональном уровне. Так, во французском портовом городе Дюнкерке система распространяется и на окрестный регион.

Аас призвал не забывать, что бесплатный проезд - это во многом социальная мера, экономящая средства, в первую очередь, тех, у кого нет лишних денег. Кроме того, она облегчает жизнь тем, кто живет в стороне от больших городов, в которых сконцентрированы основные рабочие места, повышает мобильность рабочей силы.