На англичан в Риме напали с арматурой

Вечером понедельника Карл Джонсон и Питер Саундерс возвращались в отель из питейного заведения. По словам Джонсона, они подверглись нападению. Нападавшие подъехали на скутерах, у одного из них в руках был небольшой кусок металлической арматуры.

Ни в одежде Джонсона, ни в одежде Саундерса в момент инцидента не было элементов атрибутики «Ливерпуля». Это происшествие остается единичным случаем, в остальном англичане сообщают о прекрасной атмосфере в Риме.