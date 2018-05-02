Фото и видео: президент Кальюлайд утвердила в должности двух министров и упрекнула Мягги

«Эстонская политика нуждается в хороших специалистах и знающих свою сферу людях. Я желаю новому министру труда и здороья удачи в работе», - сказала Кальюлайд в Кадриорге, утвердив в должности Рийну Сиккут.

Утверждая в должности министра госуправления Янека Мягги, президент подчеркнула, что, по ее мнению, несовместимы роли члена правительства и получателя прибыли из бизнеса. «Деятельность по влиянию на политику и переход оттуда в политику и также обратно еще не регулируется в правовом поле Эстонии. Но это не значит, что это лишь формальный вопрос. Это вопрос чести, открытости и прозрачности государственного управления. Также господин Мягги обещал, что после ухода с поста министра он определенный период не будет заниматься политическим лобби», - сказал президент Кальюлайд и выразила надежду, что новый министр найдет этой проблеме быстрое и понятное решение.

Также Кальюлайд отметила, что ее лично серьезно волнуют высокомерное отношение Мягги к борьбе с насилием в семье. «Но эти заявления не являются угрозой для нашего конституционного порядка, поэтому утверждаю двух министров сегодня в должности», - сказала Кальюлайд.

Премьер-министр Юри Ратас сегодня представил в Кадриорге президенту Керсти Кальюлайд кандидатов в министры. Ратас предложит президенту утвердить министром здоровья и труда Рийну Сиккут, а министром государственного управления Янека Мягги. Кальюлайд утвердила министров в должностях. Они вступят в должность после того, как сегодня принесут присягу на заседании в Рийгикогу.

«Благодарю нынешнего министра здоровья и труда Евгения Осиновского и министра государственного управления Яака Ааба за их большой вклад в работу правительства. Нынешней коалиции отвечать еще почти за год управления, в течение которого еще предстоит принять многие ответственные решения, которые сделают Эстонию более равноправной, сплоченной и безопасной»,- сказал премьер-министр Юри Ратас.