В 2017 году военные расходы России снизились впервые за 19 лет и больше, чем у других стран

В 2017 году военные расходы российского бюджета составили 66,3 млрд долларов, что на 20% меньше по сравнению с 2016 годом. Как отмечают в SIPRI, это наибольшее годовое снижение среди изучаемых стран.

А наибольшее в 2017 году увеличение военных расходов было отмечено в Китае - там они выросли на 5,6%, до 228 млрд долларов.

Мировым же лидером по тратам на военные нужды остаются США. В 2017 году расходы Вашингтона на оборону сохранились на уровне 610 млрд долларов. При этом известно, что в 2018 году США существенно увеличат свои военные расходы.

Общий объем военных расходов в мире увеличился в 2017 году на 1,1% и составил 1,7 трлн долларов, что соответствует 2,2% от глобального ВВП, отмечают шведские эксперты.