среда, 2 мая 2018 г.
"Если избиратели Центристской партии не будут чувствовать угрозы, то у центристов не будет повода их защищать: атаки же нет!" Кая Каллас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В 2017 году военные расходы России снизились впервые за 19 лет и больше, чем у других стран

В 2017 году военные расходы России снизились впервые за 19 лет и больше, чем у других стран

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Парад 9 мая в Москве

ФОТО: Scanpix

Военные расходы России по итогам 2017 года снизились впервые за 19 лет - с 1998 года. Об этом сообщает NEWSru со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который опубликован 2 мая.

В 2017 году военные расходы российского бюджета составили 66,3 млрд долларов, что на 20% меньше по сравнению с 2016 годом. Как отмечают в SIPRI, это наибольшее годовое снижение среди изучаемых стран.

А наибольшее в 2017 году увеличение военных расходов было отмечено в Китае - там они выросли на 5,6%, до 228 млрд долларов.

Мировым же лидером по тратам на военные нужды остаются США. В 2017 году расходы Вашингтона на оборону сохранились на уровне 610 млрд долларов. При этом известно, что в 2018 году США существенно увеличат свои военные расходы.

Общий объем военных расходов в мире увеличился в 2017 году на 1,1% и составил 1,7 трлн долларов, что соответствует 2,2% от глобального ВВП, отмечают шведские эксперты.

«Сохраняющийся высокий уровень мировых военных расходов вызывает серьезную озабоченность и препятствует поиску мирного урегулирования конфликтов», - комментируют в SIPRI.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ