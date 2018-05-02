Красивый пресс, греческий торс и бразильские формы: пять мобильных приложений для фитнеса

По мнению директора по продукции Tele2 Eesti Катрин Арон, существует множество мобильных приложений, которые помогают держать под контролем физическую активность, занятия спортом и питание. Опытный эксперт предлагает вашему вниманию несколько таких приложений – выбирайте наиболее подходящие для себя. «Это эффективные помощники по контролю за физической нагрузкой и питанием. Вы можете их комбинировать или использовать порознь», – советует К. Арон.

Endomondo – классическое приложение, которое позволяет с помощью GPS определять траекторию движения, скорость, расстояние и многое другое. Привлекательная возможность ставить перед собой спортивные цели и добиваться их!

Charity Miles – занимайтесь спортом и делайте добро! За каждую преодоленную вами милю – шагом, бегом или на велосипеде – приложение будет жертвовать определенную сумму в выбранную вами благотворительную организацию. Хотя это решение разрабатывалось в основном для США, оно предлагает на выбор немало благотворительных организаций, деятельность которых носит глобальный характер. Почему бы и вам не сделать доброе дело и не поддержать своими спортивными милями тех, кто сегодня нуждается в помощи?

MyFitnessPal – основная функция этого приложения – мониторинг питания. Вы записываете, что и сколько едите. А приложение подчитывает полученные вами калории и предлагает на выбор подходящие рецепты блюд. Такой же принцип действия и у приложения Lose It! Только оно еще позволяет комбинировать правильное питание с предлагаемыми физическими упражнениями.

Johnson & Johnson Official 7 minute Workout – незаменимый помощник для занятых людей! Приложение предложит вам 7-минутные физические упражнения. Наряду с классическим вариантом есть также версия для молодых мам. Упражнения не требуют специального оборудования – их можно делать, сидя за рабочим столом или просто на стуле.