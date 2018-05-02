Исследование: большая часть загрязняющего Батийское море пластика попадает в него из рек

Как показало исследование, проведенное финским Центром окружающей среды, мелкий мусор, такой, как обрывки пластиковых пакетов, сигаретные окурки и т.п. из стоков и канав с речными водами попадают в ближайшие водоемы, а оттуда дальше в море.