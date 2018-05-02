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  • Исследование: большая часть загрязняющего Батийское море пластика попадает в него из рек

Исследование: большая часть загрязняющего Батийское море пластика попадает в него из рек

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ФОТО: Ove Maidla

Как показало исследование, проведенное финским Центром окружающей среды, мелкий мусор, такой, как обрывки пластиковых пакетов, сигаретные окурки и т.п. из стоков и канав с речными водами попадают в ближайшие водоемы, а оттуда дальше в море.

Согласно данным Центра окружающей среды, из всего мусора, загрязняющего Балтийское море, доля пластика местами достигает 90 процентов, пишет YLE.

За уровнем мелкого пластмассового мусора, собирающегося на финском побережье, начали целенаправленно следить, начиная с 2012 года.

В данный момент в самом разгаре находится проект, финансируемый ЕС, целью которого является установить и отследить значение рек в качестве переносчиков мусора. Проект проводится совместно Финляндией, Швецией, Эстонией и Латвией.

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