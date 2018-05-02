Что происходит? В Эстонии Toyota прекращает продажу дизельных машин

2017 год стал поворотным для Toyota в Балтии, поскольку впервые в истории клиенты предпочли гибрид, а не автомобиль с дизельным двигателем. Интерес жителей Эстонии, Латвии и Литвы к дизельным машинам за последние годы заметно спал, а потребность в экономичных и дружелюбных к природе гибридах выросла. Этому поспособствовало как расширение ассортимента гибридных моделей Toyota, так и рост осознанности людей.

Директор Toyota Baltic AS Освальдо Валентин сказал, что рост популярности гибридов подтокнул Toyota к революционному решению о прекращении продажи машин с дизельным двигателем.