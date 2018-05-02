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  • Что происходит? В Эстонии Toyota прекращает продажу дизельных машин

Что происходит? В Эстонии Toyota прекращает продажу дизельных машин

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ФОТО: Gene J. Puskar / AP

В Эстонии, Латвии и Литве с мая Toyota прекращает продажу автомобилей с дизельными двигателями, поэтому приобрести можно будет только машины с бензиновым двигателем и гибриды, сообщает Postimees.

2017 год стал поворотным для Toyota в Балтии, поскольку впервые в истории клиенты предпочли гибрид, а не автомобиль с дизельным двигателем. Интерес жителей Эстонии, Латвии и Литвы к дизельным машинам за последние годы заметно спал, а потребность в экономичных и дружелюбных к природе гибридах выросла. Этому поспособствовало как расширение ассортимента гибридных моделей Toyota, так и рост осознанности людей.

Директор Toyota Baltic AS Освальдо Валентин сказал, что рост популярности гибридов подтокнул Toyota к революционному решению о прекращении продажи машин с дизельным двигателем.

Интерес людей к машинам с дизельным двигателем уменьшается с каждым годом. Если в 2011 году из всех проданных в странах Балтии автомобилей Toyota три процента составляли гибриды, 39 процентов – с дизельным двигателем и 58 процентов – с бензиновым двигателем, в прошлом году востребованность гибридов выросла уже до 27 процентов. Дизельный двигатель предпочитали 20 процентов и бензиновый – 53 процента.

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