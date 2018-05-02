Опасной ссорой собачников занялась полиция

На прошлой неделе в редакцию портала Rus.Postimees: «Будьте осторожны, в парке Кивила, недалеко от площадок для выгула гуляет мужчина с маленькой собакой. Часто выпивший и очень агрессивный. Нападает с ножом на людей, у которых собаки крупнее. Вчера угрожал девушке с собакой зарезать обоих, также грозился пристрелить. Вмешался случайный прохожий, и девушка с собакой ушли на этот раз невредимыми. Это не первое нападение и не первый случай агрессивного поведения со стороны этого мужчины и его жены».
К такой информации нужно относиться очень осторожно и крайне внимательно. С одной стороны, нельзя сеять панику среди читателей. Если речь идет о чьей-то шутке или желании отомстить человеку, с которым возникла бытовая ссора, нельзя идти на поводу у чужих эмоций и вселять страх в жителей огромного района. А с другой стороны, если угрозы, тем более, оружием были в действительности, нужно принимать срочные меры, чтобы не произошло то, свидетелями чего мы только недавно были в Ида-Вирумаа.
Мы не проигнорировали сообщение, а начали разбираться. Прежде всего, обратились в Департамент полиции и погранохраны с вопросами: поступала ли стражам порядка информация о некоем человеке, который нападает на владельцев собак с оружием и обещает их убить? А пока полиция проверяла, мы связались с автором послания и узнали подробности истории.
Выяснилось, что девушка, на которую якобы напал мужчина, не в первый раз столкнулась с ним в парке Кивила: «Это огромный мужчина, ему около 50 лет. Он гуляет там со шпицем и угрожает всем владельцам больших собак. Конкретно со мной он столкнулся во второй раз. Мы просто шли навстречу друг другу. Он достал нож и пригрозил, что зарежет меня и мою собаку. Еще он сказал, что у него есть пистолет и в следующий раз он нас пристрелит. А еще у него есть жена, которая говорит всем собачникам, что будет рассыпать отраву в парке, и все время угрожает, что позовет своего мужа».
Из разговора выяснилось, что девушка уже написала заявление в полицию. Но почему не позвала на помощь сразу? «Я очень испугалась, не могла говорить. Дошла до дома и написала заявление на сайте полиции», - объяснила девушка, которая и в спокойном состоянии очень сильно заикается.
В тот же день мы получили информацию из полиции, что заявление действительно поступило, стражи порядка допрашивают причастных лиц и решают, будет ли возбуждено уголовное дело.
В этой ситуации мы не мешали стражам порядка работать. И вот получили промежуточный результат. Руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции, майор полиции Юхан Йевонен объяснил: «Полиция получила сообщение через интернет-среду 25 апреля. Связавшись с заявителем, мы выяснили, что женщине и ее собаке в парке Кивила в Ласнамяэ 24 апреля в 21.30 словесно угрожал владелец другой собаки, мужчина примерно 50 лет. Для выяснения точных обстоятельств полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе».
Йевонен также дал несколько советов, что делать, если и вы оказались в подобной ситуации. «В случае, если у кого-то возник конфликт с соседом или жителем вашего района, конструктивный выход из которого самостоятельно найти не удается, не нужно ждать обострения. Нужно обратиться к участковому полицейскому, который поможет решить проблему еще до того, как она перерастет в серьезную ссору с угрозой здоровью или жизни».
Йевонен признал, что нападение на кого-либо и угрозы – это крайне серьезное правонарушение: «Важно как можно быстрее сообщить о возможных преступлениях против личности, нападениях, угрозах по номеру 112, чтобы полицейские сразу же могли прибыть на место происшествия, вмешаться, предотвратить возможную опасность и в случае необходимости задержать нарушающего общественный порядок или совершившего нападение на человека. Если человек находится в ситуации, когда он не имеет возможности позвонить на номер 112, можно отправить на этот номер SMS-сообщение. В SMS следует описать, где вы находитесь и что происходит. В случае если кто-то становится свидетелем ситуации, когда человеку угрожают или конфликт уже перешел в физическое нападение, не стоит оставаться равнодушным, а следует незамедлительно позвонить на 112, описав ситуацию и точное место происходящего».
Он также напомнил, что важно, чтобы в случае обращения в полицию по электронной почте или через электронную среду, были указаны все контактные данные заявителя. Это нужно, чтобы с человеком можно было максимально быстро связаться и выяснить обстоятельства происшествия: «Практика показывает, что в сообщении часто не указывают имя, а в качестве контакта имеется только адрес электронной почты. Для быстрого реагирования нужно указать имя и фамилию, личный код и номер телефона».
Форма для заявления в интернет-среде на сайте полиции не предназначена для сообщений о тяжких преступлениях против личности. О происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью, следует сразу же сообщать на короткий номер 112, или обратившись в ближайшее отделение полиции.