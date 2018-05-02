Опасной ссорой собачников занялась полиция

К такой информации нужно относиться очень осторожно и крайне внимательно. С одной стороны, нельзя сеять панику среди читателей. Если речь идет о чьей-то шутке или желании отомстить человеку, с которым возникла бытовая ссора, нельзя идти на поводу у чужих эмоций и вселять страх в жителей огромного района. А с другой стороны, если угрозы, тем более, оружием были в действительности, нужно принимать срочные меры, чтобы не произошло то, свидетелями чего мы только недавно были в Ида-Вирумаа.

Мы не проигнорировали сообщение, а начали разбираться. Прежде всего, обратились в Департамент полиции и погранохраны с вопросами: поступала ли стражам порядка информация о некоем человеке, который нападает на владельцев собак с оружием и обещает их убить? А пока полиция проверяла, мы связались с автором послания и узнали подробности истории.

Выяснилось, что девушка, на которую якобы напал мужчина, не в первый раз столкнулась с ним в парке Кивила: «Это огромный мужчина, ему около 50 лет. Он гуляет там со шпицем и угрожает всем владельцам больших собак. Конкретно со мной он столкнулся во второй раз. Мы просто шли навстречу друг другу. Он достал нож и пригрозил, что зарежет меня и мою собаку. Еще он сказал, что у него есть пистолет и в следующий раз он нас пристрелит. А еще у него есть жена, которая говорит всем собачникам, что будет рассыпать отраву в парке, и все время угрожает, что позовет своего мужа».

Из разговора выяснилось, что девушка уже написала заявление в полицию. Но почему не позвала на помощь сразу? «Я очень испугалась, не могла говорить. Дошла до дома и написала заявление на сайте полиции», - объяснила девушка, которая и в спокойном состоянии очень сильно заикается.

В тот же день мы получили информацию из полиции, что заявление действительно поступило, стражи порядка допрашивают причастных лиц и решают, будет ли возбуждено уголовное дело.

В этой ситуации мы не мешали стражам порядка работать. И вот получили промежуточный результат. Руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции, майор полиции Юхан Йевонен объяснил: «Полиция получила сообщение через интернет-среду 25 апреля. Связавшись с заявителем, мы выяснили, что женщине и ее собаке в парке Кивила в Ласнамяэ 24 апреля в 21.30 словесно угрожал владелец другой собаки, мужчина примерно 50 лет. Для выяснения точных обстоятельств полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе».