Ухожу, чтобы не было хуже: Александр Жуков не будет баллотироваться на пост президента ОКР

Действующий президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что не будет переизбираться президентом ОКР из-за большой загруженности на посту вице-спикера Госдумы РФ.
"В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной Думе", - говорится в заявлении Жукова, распространенным его пресс-службой в среду.
"Поэтому, взвесив все "за" и "против", я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР", - сказал он.
Возможный уход Жукова также связывается с тем, что российский спорт берет курс на сотрудничество с МОК и, в том числе, ВАДА.
Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на олимпийском собрании. Кандидаты на пост президента ОКР могут выдвигаться до 14 мая.
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее сообщала, что на заседании исполкома федерация выдвинула кандидата на должность президента, но отказалась уточнить, кого именно. Ряд СМИ сообщил, что им станет Станислав Поздняков - первый вице-президент ОКР, руководивший российской делегацией на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.