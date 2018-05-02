Ухожу, чтобы не было хуже: Александр Жуков не будет баллотироваться на пост президента ОКР

"В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной Думе", - говорится в заявлении Жукова, распространенным его пресс-службой в среду.

"Поэтому, взвесив все "за" и "против", я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР", - сказал он.

Возможный уход Жукова также связывается с тем, что российский спорт берет курс на сотрудничество с МОК и, в том числе, ВАДА.

Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на олимпийском собрании. Кандидаты на пост президента ОКР могут выдвигаться до 14 мая.