Страны Евросоюза вправе отказать во въезде военным преступникам с гражданством ЕС

Такое решение вынес в среду, 2 мая, Европейский суд в Люксембурге. Одновременно он постановил, что власти страны, принимая подобное решение, обязаны изучать каждый случай в отдельности, пишет DW.com.

Суд в Люксембурге рассматривал два иска против Нидерландов и Бельгии. В одном случае речь идет о предполагаемом военном преступнике с хорватским гражданством, который после вступления Хорватии в ЕС приехал в Нидерланды, но был там объявлен нежелательным лицом. Его подозревают в том, что в составе спецподразделений боснийской армии в ходе гражданской войны в бывшей Югославии он совершил военные преступления и преступления против человечности.

Власти Нидерландов обосновали свое решение вопросами безопасности и поддержанием общественного порядка, указав, что необходимо не допустить ситуацию, в которой этот человек мог случайно повстречать людей, ранее пострадавших от его действий. В другом случае афганцу, подозреваемому в военных преступлениях, отказали в убежище в Бельгии как близкому родственнику гражданина ЕС. Дочь афганца живет в Нидерландах и имеет гражданство этой страны.