Картина дня: задержание наркопреступников, новые министры и массовые проверки документов

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Видео задержания: в Нарве полицейские ликвидировали нарколабораторию
На прошлой неделе полицейские криминального бюро и полицейские подразделения быстрого реагирования Идаской префектуры задержали в Нарве троих мужчин, которых есть основание подозревать в совершении наркопреступления. Читайте далее...
Фото и видео: президент Кальюлайд утвердила в должности двух министров и упрекнула Мягги
Президент Керсти Кальюлайд, по предложению Юри Ратаса, освободила сегодня от должностей министра здоровья и труда Евгения Осиновского и министра госуправления Яака Ааба. Новыми министрами глава государства утвердила Рийну Сиккут и Янека Мягги. Читайте далее...
Что происходит? В Эстонии Toyota прекращает продажу дизельных машин
В Эстонии, Латвии и Литве с мая Toyota прекращает продажу автомобилей с дизельными двигателями, поэтому приобрести можно будет только машины с бензиновым двигателем и гибриды. Читайте далее...
Крест и нищета семейного врача э-Эстонии: сервер под столом и данные не передаются
Жители Эстонии доверяют семейным врачам самые личные данные о здоровье, однако, при управлении информацией врачи совершенно заброшены в цифровом мире. Результатом этого становятся хакерские атаки и неполная картина о состоянии здоровья одного обычного гражданина. Читайте далее...
Массовые проверки на дорогах Эстонии: водителей и пассажиров просят иметь с собой документы
В связи с проведением крупномасштабных военных учений «Еж» на этих выходных станут чаще проверять передвигающихся по дорогам водителей, пассажиров и сам транспорт. Читайте далее...
В Эстонии часть автомобилистов будет вынуждена перейти на 98-й бензин
Бензин 95-й марки и дизель с биодобавками, поступающие в продажу в мае, подходят всем автомобилям, но через год ситуация изменится, и некоторые автовладельцы будут вынуждены перейти на более дорогой бензин 98-й марки. Читайте далее...
Фото читателя: Yandex.Taxi поражает своеобразными названиями эстонских улиц
«Вчера начавшее работу новое мобильное приложение для заказа такси Yandex решило своеобразно перевернуть названия улиц», - пишет приславший в редакцию Postimees скриншоты читатель.
Смотрите, какую зарплату получают руководители вашего города или волости!
Только что обнародованные сведения о заработных платах глав местных самоуправлений демонстрируют выплату внушительных доплат, которые во многих случаях связаны с объединением волостей. Читайте далее...
Фото: если к вам подойдут люди с такой бумагой, сразу вызывайте полицию
Эстонская палата людей с ограниченными возможностями (Eesti Puuetega Inimeste Koda) и веб-констебль Яна Фролова предуждают о людях, собирающих пожертвования якобы на благотворительность, но на самом деле речь идет о мошенничестве. Читайте далее...
Калькулятор дорожного страхования обновился: узнайте, где самые выгодные цены
Калькулятор Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) дает хороший обзор цен на услуги обязательного дорожного страхования. Разработанный несколько лет назад в сотрудничестве с Финансовой инспекцией калькулятор обрел новый дизайн, и им стало удобнее пользоваться на компьютерах и смартфонах. Читайте далее...