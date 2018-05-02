Картина дня: задержание наркопреступников, новые министры и массовые проверки документов

Видео задержания: в Нарве полицейские ликвидировали нарколабораторию

На прошлой неделе полицейские криминального бюро и полицейские подразделения быстрого реагирования Идаской префектуры задержали в Нарве троих мужчин, которых есть основание подозревать в совершении наркопреступления. Читайте далее...

Фото и видео: президент Кальюлайд утвердила в должности двух министров и упрекнула Мягги

Президент Керсти Кальюлайд, по предложению Юри Ратаса, освободила сегодня от должностей министра здоровья и труда Евгения Осиновского и министра госуправления Яака Ааба. Новыми министрами глава государства утвердила Рийну Сиккут и Янека Мягги. Читайте далее...

Что происходит? В Эстонии Toyota прекращает продажу дизельных машин

В Эстонии, Латвии и Литве с мая Toyota прекращает продажу автомобилей с дизельными двигателями, поэтому приобрести можно будет только машины с бензиновым двигателем и гибриды. Читайте далее...

Крест и нищета семейного врача э-Эстонии: сервер под столом и данные не передаются

Жители Эстонии доверяют семейным врачам самые личные данные о здоровье, однако, при управлении информацией врачи совершенно заброшены в цифровом мире. Результатом этого становятся хакерские атаки и неполная картина о состоянии здоровья одного обычного гражданина. Читайте далее...

Массовые проверки на дорогах Эстонии: водителей и пассажиров просят иметь с собой документы

В связи с проведением крупномасштабных военных учений «Еж» на этих выходных станут чаще проверять передвигающихся по дорогам водителей, пассажиров и сам транспорт. Читайте далее...

В Эстонии часть автомобилистов будет вынуждена перейти на 98-й бензин

Бензин 95-й марки и дизель с биодобавками, поступающие в продажу в мае, подходят всем автомобилям, но через год ситуация изменится, и некоторые автовладельцы будут вынуждены перейти на более дорогой бензин 98-й марки. Читайте далее...

Фото читателя: Yandex.Taxi поражает своеобразными названиями эстонских улиц

«Вчера начавшее работу новое мобильное приложение для заказа такси Yandex решило своеобразно перевернуть названия улиц», - пишет приславший в редакцию Postimees скриншоты читатель.

Смотрите, какую зарплату получают руководители вашего города или волости!

Только что обнародованные сведения о заработных платах глав местных самоуправлений демонстрируют выплату внушительных доплат, которые во многих случаях связаны с объединением волостей. Читайте далее...

Фото: если к вам подойдут люди с такой бумагой, сразу вызывайте полицию

Эстонская палата людей с ограниченными возможностями (Eesti Puuetega Inimeste Koda) и веб-констебль Яна Фролова предуждают о людях, собирающих пожертвования якобы на благотворительность, но на самом деле речь идет о мошенничестве. Читайте далее...

Калькулятор дорожного страхования обновился: узнайте, где самые выгодные цены